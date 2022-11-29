В ЦАР самолет разбомбил локацию вагнеровцев/ Фото иллюстративное: СБУ, скрин

В городе Босангоа в Центральноафриканской Республике (ЦАР) был совершен авиаудар по объекту, связанному с российскими боевиками частной военной компании "Вагнера".

Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЦАР. Отмечается, что удар нанес самолет, который залетел из соседней страны в ночь на понедельник, 28 ноября.

Авиаудар был совершен по лагерю солдат на севере страны. Также бомбы сбросили на место расположения боевиков ЧВК "Вагнера", который власти государства называют своими "союзниками". Вагнеровцы располагались в помещении хлопковой фабрики.

В результате удара никто не пострадал, лишь был нанесен серьезный материальный ущерб.

Власти ЦАР расследуют этот инцидент. Отмечается, что никто не заметил сам самолет из-за ночной темноты.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба расследований США официально объявила в розыск "повара Путина" Евгения Пригожина. За него предлагают крупную сумму вознаграждения – до 250 тысяч долларов.

Также ранее директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин заявил, что военизированные структуры Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина не станут защитой для президента РФ Владимира Путина.

Читайте также: