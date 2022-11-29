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Киев впервые с 23 ноября перешел на стабилизационные отключения: в ДТЭК сказали, какие графики действуют

29 ноября 2022, 09:56

Сейчас электроэнергию отключают согласно графикам. Каждое отключение прогнозируемо продлится не более 4 часов.

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Киев впервые с 23 ноября перешел на стабилизационные отключения/ УНИАН

В ДТЭК заявили, что Киев с сегодняшнего дня, 29 ноября, впервые с момента массированной ракетной атаки российских оккупантов на Украину 23 ноября переходит на стабилизационные отключение света.

Об этом говорится в сообщении компании Telegram. Отключения должны длиться не более 4 часов за раз.

"Сегодня (29 ноября – ред.) по распоряжению госкомпании НЭК "Укрэнерго" применяются стабилизационные отключения электроэнергии. Мы прилагаем все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов для каждой группы потребителей", – говорится в сообщении.

Графики стабилизационных отключений можно посмотреть по ссылке.

Отключения света в Украине

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что отключения света в столице Украины могут продолжаться вплоть до весны 2023 года. Из-за холодных температур люди могут использовать больше теплонагревательных приборов, что в свою очередь увеличит нагрузку на сеть.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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