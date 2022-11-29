Украинцев начали обеспечивать бесплатными дровами: как получить

Украинцев начали обеспечивать бесплатными дровами/ УНИАН

Жители прифронтовых районов ряда областей Украины начали получать бесплатные дрова.

Начали доставлять дрова и соответствующие территориальные громады Днепропетровщины, сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. В частности, там древесину уже получили около 100 домохозяйств.

Для получения бесплатных дров жителям прифронтовых областей необходимо обратиться в органы местного самоуправления или военные администрации.

В заявке необходимо указать:

паспортные данные; контактную информацию; место жительства.

"В случае потери документов можно предъявить любой документ, удостоверяющий личность, в приложении "Дія". Если у вас нет возможности забрать дрова самостоятельно, местные власти доставят древесину к вам во двор", – рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кто может получить бесплатные дрова?

Премьер-министр Денис Шмыгаль перечислил области, жителей которых будут обеспечивать бесплатными дровами:

Донецкая;

Днепропетровская;

Черниговская;

Харьковская;

Сумская;

Херсонская;

Николаевская;

Запорожская.

Отключение света в Украине

В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.

Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.

Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.

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