Украинцев начали обеспечивать бесплатными дровами: как получить

Бесплатную древесину могут получить жители шести областей.
Жители прифронтовых районов ряда областей Украины начали получать бесплатные дрова.
Начали доставлять дрова и соответствующие территориальные громады Днепропетровщины, сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. В частности, там древесину уже получили около 100 домохозяйств.
Для получения бесплатных дров жителям прифронтовых областей необходимо обратиться в органы местного самоуправления или военные администрации.
В заявке необходимо указать:
- паспортные данные;
- контактную информацию;
- место жительства.
"В случае потери документов можно предъявить любой документ, удостоверяющий личность, в приложении "Дія". Если у вас нет возможности забрать дрова самостоятельно, местные власти доставят древесину к вам во двор", – рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Кто может получить бесплатные дрова?
Премьер-министр Денис Шмыгаль перечислил области, жителей которых будут обеспечивать бесплатными дровами:
- Донецкая;
- Днепропетровская;
- Черниговская;
- Харьковская;
- Сумская;
- Херсонская;
- Николаевская;
- Запорожская.
Отключение света в Украине
В Forbes рассказали о трех сценариях правительства Украины относительно действий на случай блэкаута. Они предусматривают варианты действий на случай, если электропитание исчезнет на период от 12 часов до 7 суток. Развитие этих сценариев зависит от того, по каким объектам будут бить российские оккупанты.
Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль рассказал, что после ракетного удара 23 ноября по состоянию на 27 ноября в Украине уже удалось стабилизировать работу энергосистемы, которая была серьезно повреждена. Однако дефицит электричества еще остается, сейчас он находится на уровне 20%.
Ранее украинцев предупредили, что ракетных ударов со стороны оккупантов можно ожидать в любую минуту, поэтому нужно быть максимально готовыми к ним. Гражданам Украины назвали 8 основных шагов, которые стоит предпринять, чтобы быть готовыми к такому повороту событий.
Читайте также:
- Запасаться буржуйками и дровами: Львов предупредили о возможной зиме без отопления
- Если "отрубят" отопление: как обогреть квартиру без газа и электричества
- У Зеленского призвали готовиться к отключениям света, воды и отопления по всей Украине