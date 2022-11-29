В Израиль приехали украинские офицеры для переговоров о системы предупреждения ракетных ударов - СМИ / коллаж Reuters, УНИАН

В Израиль прибыла делегация из Украины, возглавляемая высокопоставленными офицерами – для проведения переговоров с представителями Армии обороны страны (иначае называемый ЦАХАЛ) по поводу создания системы предупреждения о ракетных ударах русских оккупантов. Об этом рассказала известная израильская журналистка Мориа Асраф Уолберг на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

"Делегация из Киева, в том числе высокопоставленный военнослужащий украинской армии, недавно прибыла в Израиль для серии встреч с официальными лицами ЦАХАЛа. Целью официального визита было содействие созданию украинцами систем предупреждения о ракетных ударах", — сообщила она.

Позднее журналисты израильского телеканала 13 TV уточняли – мол, в Израиле просили держать визит украинской делегации в секрете до поры, до времени.

Также сообщалось, что украинские офицеры до того озвучивали своей интерес в получении израильского оружия. Однако источник журналистов прямо сказал – никаких изменений в политике Израиля по предоставлению Украине оружия не планируется.

На данный момент в посольстве Украины в Израиле и в Минобороны Украины никак не комментировали визит делегации.

Позиция Израиля по поставкам оружия Украине

Израильский министр обороны Бенни Ганц 19 октября сказал, что Иерусалим будет и в дальнейшем помогать Украине в гуманитарной и медицинской сферах.

Однако израильские официальные лица не готовы оказывать Киеву военную поддержку.

Позже Ганц уточнил, что Израиль может помочь Украине в разработке систем раннего предупреждения о ракетных ударах. В то же время он подтвердил отсутствие планов по предоставлению Киеву оружия.

26 октября в ходе брифинга президент Владимир Зеленский сказал, что Украина и Израиль усилили сотрудничество в сфере обороны. Государства обмениваются данными разведки. По словам гаранта, наблюдаются положительные изменения в отношениях с Иерусалимом.

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