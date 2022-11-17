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Израиль под давлением США купил на миллионы долларов "стратегическое оборудование" для ВСУ - СМИ

17 ноября 2022, 15:28

Израиль купил стратегическое оборудование для Украины под давлением администрации Джо Байдена.

Байден, Израиль
Израиль под давлением США купил "стратегическое оборудование" для ВСУ - СМИ / УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Власти Израиля под мощным давлением Белого дома согласились дать миллионы долларов на закупку "стратегического оборудования" для Украины ‒ для борьбы ВСУ с русскими оккупантами. Об этом сообщает израильский портал Haaretz со ссылкой на собственные дипломатические источники.

По их информации, американские власти во главе с президентом Джо Байденом настоятельно просила официальный Тель-Авив всерьез расширить помощь, которую он оказывает Киеву. Ожидается, что стратегическое оборудование будет передано через одну из стран, которая входит в НАТО, и которая, в том числе, уже поставляет оружие для ВСУ.

По данным журналистов, официальный Тель-Авив уже согласился разрешить странам НАТО (прежде всего ‒ Великобритания), передавать ВСУ системы вооружения, в которых установлено оборудование и системы управления огнем производства израильского производства.

Кроме того, есть информация, что израильские разведчики уже втайне помогают Украине.

Но, говорят журналисты, израильская оплата такого "стратегического оборудования" была разовой. И решение о том, будут ли еще оплаты, как того требует Белый дом, будет принимать уже новое правительство Израиля.

Позиция Израиля по поставкам оружия Украине

Израильский министр обороны Бенни Ганц 19 октября сказал, что Иерусалим будет и в дальнейшем помогать Украине в гуманитарной и медицинской сферах.

Однако израильские официальные лица не готовы оказывать Киеву военную поддержку.

Позже Ганц уточнил, что Израиль может помочь Украине в разработке систем раннего предупреждения о ракетных ударах. В то же время он подтвердил отсутствие планов по предоставлению Киеву оружия.

26 октября в ходе брифинга президент Владимир Зеленский сказал, что Украина и Израиль усилили сотрудничество в сфере обороны. Государства обмениваются данными разведки. По словам гаранта, наблюдаются положительные изменения в отношениях с Иерусалимом.

Другие новости:

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