Мужчина пришел на Соборную площадь с канистрой бензина, облил новогоднее дерево, но поджечь не успел.

В РФ пытались сжечь главную елку на территории Кремля/ ua.depositphotos.com

В России пытались сжечь главную новогоднюю елку. Мужчине, который хотел это сделать, в последний момент помешала полиция.

Для поджога он пронес с собой к новогоднему дереву канистру бензина. Об этом рассказывают российские пропагандистские СМИ.

Мужчина успел облить елку бензином, однако поджечь уже не успел – его остановила и задержала полиция.

Это произошло 30 декабря. Пропагандистские СМИ рассказывают, что задержанного зовут Дмитрий М. О том, какие у него были мотивы, не сообщается.

Для того, чтобы пройти к елке на Соборную площадь, нужно приобрести билеты на экскурсию по территории Кремля. Пока неизвестно, как мужчине удалось пронести к елке канистру бензина.

Между тем стало известно, что в новогоднюю ночь в Москве будет усиленно дежурить противовоздушная оборона. На боевых постах будут дежурить почти 2 тысячи российских военнослужащих, которые отвечают за противоракетную оборону столицы страны-агрессора.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали: хоть РФ и заявляет, что у нее "не закончатся ракеты Калибр", но страна-агрессор даже не способна защитить свою территорию. Российская противовоздушная оборона показала свою неэффективность.

Также ранее аналитики ISW отмечали, что российские захватчики используют во время атак на украинскую инфраструктуру большое количество иранских ударных дронов, потому что у оккупантов не хватает ракет.

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