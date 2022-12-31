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Тука спрогнозировал, скоро ли сломают Россию западные санкции

31 декабря 2022, 13:33
По словам Георгия Туки, русские оккупанты продолжают делать по 40-80 ракет в месяц. Этого достаточно, чтобы бить по Украины дважды каждые 30 дней.
Тука, распад РФ
Тука спрогнозировал, скоро ли сломают Россию западные санкции / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Санкции, которые Запад ввел против России как наказание за войну, которую Путин развязал против Украины, дадут эффект в лучшем случае через три-пять лет. Об этом заявил в интервью Главреду бывший руководитель Луганской военно-гражданской администрации, экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Нельзя недооценивать врага. Это просто преступно. К сожалению, Россия все еще сильна, в том числе экономически и финансово. Санкции если и дадут какой-то эффект, то в перспективе трех-пяти лет. Но – при условии жесткого контроля над их соблюдением. Иначе говорить о том, что санкции "поставили Россию на колени", нельзя, это не соответствует действительности, это самообман. Ведь России удается частично обходить эти санкции. Да и запас прочности российской экономики оказался намного больше, чем рассчитывали", −говорит она.

По словам Туки, русские оккупанты продолжают делать по 40-80 ракет в месяц. А этого достаточно для того, чтобы наносить по два удара каждый месяц по Украине.

"Что касается военной техники, то рассказы о том, что в России по селам с постаментов снимают Т-34, памятники Второй мировой войны, опять-таки не соответствуют действительности. О запасах ракет один говорун у нас рассказывает, что у России ракет хватит на 5-7 обстрелов, другой говорун утверждает, что на 2-3 обстрела. Тем не менее, несмотря ни на что, Россия продолжает производить 40-80 ракет в месяц. Такого количества достаточно, чтобы каждый месяц наносить два удара. Так что рассказы о том, что осталось еще немного, и завтра россияне начнут воевать луками и палками, – это неправда. К сожалению, запасов у России еще достаточно", − сказал он.

Напомним, ранее американские СМИ сообщались о том, что власти США собираются признать Россию государством со статусом "страны-агрессора". Принятие законопроекта позволит изолировать Москву на международном уровне и вводить санкции против стран, которые с ней сотрудничают.

Ранее, 30 сентября, президент США Джо Байден объявил об осуждении Вашингтоном незаконного решения страны-агрессора. Он подчеркнул – решение является нелегитимным. Вместе с тем Штаты объявили о новых санкциях против физических и юридических лиц России.

Журналист Bloomberg отметили, что новые санкции США в отношении России выглядят масштабно только на бумаге. Ограничения, которые были введены против сотен российских политиков, чиновников и других лиц, не изменят ситуацию. Путин по-прежнему способен поддерживать экономику РФ.

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