Угроза нового массированного удара: в ГУР вычислили число оставшихся у РФ ракет

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал вероятность новых массированных ударов оккупантов РФ по гражданской инфраструктуре Украины.
Запасов крылатых ракет в России осталось на две-три массированные атаки по Украине, подчеркнул он во время информационного телемарафона.
"Их запаса (крылатых ракет – ред.)... осталось на две подобные атаки", — сказал он.
Глава ГУР отметил, что оккупанты постоянно увеличивают интервалы между ракетными атаками и уменьшают количество ракет в каждом с залпов.
"Сначала было, все же помнят, ракетные атаки по понедельникам, раз в семь дней, потом было раз в 10 дней, сейчас раз в 14-15 дней", — добавил Буданов.
Он подчеркнул, что на одну ракетную атаку оккупантам понадобится полтора-два месяца для того, чтобы выработать необходимое количество крылатых ракет.
Ракетный террор РФ
Напомним, российские оккупанты в ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.
При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.
В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.
Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
Известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.
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