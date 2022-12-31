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Угроза нового массированного удара: в ГУР вычислили число оставшихся у РФ ракет

31 декабря 2022, 12:15
Оккупанты постоянно увеличивают интервалы между ракетными атаками и уменьшают количество ракет, подчеркнул Кирилл Буданов.
Ту-95, Россия, крылатая ракета, бомбардировщик
РФ может готовить новый массированный удар по Украине / vpk.name

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал вероятность новых массированных ударов оккупантов РФ по гражданской инфраструктуре Украины.

Запасов крылатых ракет в России осталось на две-три массированные атаки по Украине, подчеркнул он во время информационного телемарафона.

"Их запаса (крылатых ракет – ред.)... осталось на две подобные атаки", — сказал он.

Глава ГУР отметил, что оккупанты постоянно увеличивают интервалы между ракетными атаками и уменьшают количество ракет в каждом с залпов.

"Сначала было, все же помнят, ракетные атаки по понедельникам, раз в семь дней, потом было раз в 10 дней, сейчас раз в 14-15 дней", — добавил Буданов.

Он подчеркнул, что на одну ракетную атаку оккупантам понадобится полтора-два месяца для того, чтобы выработать необходимое количество крылатых ракет.

Ракетный террор РФ

Напомним, российские оккупанты в ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.

При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.

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ГУР война России и Украины ракетный удар Кирилл Буданов
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