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"Он растерян, но еще опасен": Маломуж объяснил, почему Путин уже не может отступить в Украине

4 января 2023, 04:10
У диктатора РФ уже нет выбора, он вынужден "играть вдолгую" и задействовать для этого все ресурсы, говорит украинский генерал.
Владимир Путин, Николай Маломуж
Путин растерян, но еще опасен, отмечает генерал Маломуж/ Главред, сайт Кремля

Российский диктатор Владимир Путин болезненно переносит поражения своей оккупационной армии в Украине, однако отступить уже не может. Проигрыш на фронте означает для главы Кремля падение его режима.

Об этом рассказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в интервью ТСН.uа. Он отмечает: прежде всего по главе Кремля болезненно ударило то, что армии РФ пришлось отступить из Киевской, Черниговской и Сумской областей.

"Это был первый удар, психологический удар. Он был очень растерян, прямо скажу. И, по данным моих каналов, он в некоторой степени жалел, что ввязался в такую большую кампанию. Но выбора у него нет. Потому что проигрыш на фронте – это падение его режима", – отмечает Маломуж.

Теперь Путин не может отступить и стягивает все ресурсы, готовясь к затяжной войне.

"Он уже вынужден идти на большую войну, играть вдолгую, генерируя для этого все ресурсы: и военный, и человеческий, и технологический. И подтягивая какие – то позиции, возможно, третьих стран, которых практически нет, за исключением Ирана и Северной Кореи", – говорит генерал.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета Офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Однако в России становится всё меньше возможностей для успешного наступления. Поэтому Путин хоть и пытается демонстрировать уверенность, на самом деле испытывает большое разочарование и растерянность. Он видит огромные проблемы и бросается в разные стороны. Глава Кремля еще опасен и имеет много сил, однако у него уже нет перспектив каких-то побед, подчеркнул Маломуж.

Ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что РФ изменила основную тактику в войне и готовит новое наступление. Путин изменил тактику ведения войны против Украины. Он готовит мобилизованных оккупантов к новому крупному наступлению, а тем временем из-за недостатка высокоточных ракет пытается истощить украинцев атаками дронами-камикадзе и старыми ракетами.

Напомним, постоянный представитель Польши в Организации Объединенных Наций Кшиштоф Щерский рассказал, как засадить диктатора РФ за решетку. Он отмечает, что сначала мир должен признать российский империализм идеологией, которая угрожает мировому порядку, как ранее был признан немецкий нацизм. Это позволит отдать Путина и других военных преступников под международный суд.

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