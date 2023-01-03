"Оцифровала войну": Украина переплюнула США в цифровых технологиях для армии – The Wall Street Journal

За 10 месяцев полномасштабной войны в армии Украины внедрили столько цифровых новаций, сколько в США внедряли десятилетиями, говорят западные эксперты.

Украина переплюнула США в цифровых технологиях для армии, отмечают в американском издании/ УНИАН, 59-я ОМПБр Якова Гандзюка

Украина с начала полномасштабной войны создала такую разведывательно-информационную сеть, которая стала более дешевой и более оперативной за своего американского аналога. При чем Пентагон в свое время для создания такой сети потратил десятилетия и миллиарды долларов.

Создана в украинском войске сеть помогает защитникам Украины оперативно собирать точную информацию, что дает существенное преимущество над врагом. Об этом пишет The Wall Street Journal.

"Импровизированная киевская сеть с беспилотников, истребителей и оружия, связанных через спутниковую связь и специальное программное обеспечение, дает его солдатам уровень интеллекта, координации и точности, который позволяет силам нарезать круги вокруг преобладающей по численности и вооружению, но неуклюжей армий России", – отмечает издание.

Украинская виртуальная командно-контрольная система была создана фактически "на ходу". Опыт Украины дает Западу ценные уроки, в частности в том, что необходимо экспериментировать и привлекать невоенных экспертов.

Британский полковник Глен Грант, который с 2014 года работал с вооруженными силами США и Украины над оборонной реформой, отмечает, что западные военные "слишком медленные и тяжелые". Именно поэтому, по его словам, они не могут так быстро применить новые технические решения, чтобы решать проблемы на поле боя.

По словам Гранта, украинцы показали, как можно оцифровать войну.

Издание также процитировало министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, который недавно заявил, что враг готовился к полноценной технической войне 20 лет, а Украина совершила технологический скачок за 10 месяцев.

Американское издание привело несколько примеров, как украинским военным удалось "цифровизировать войну". Журналисты напомнили, что защитники Украины успешно модифицируют дроны, после чего могут с их помощью сбрасывать гранаты прямо в окопы российских оккупантов. Также украинские воины делают беспилотные автомобили с пулеметами и придумывают другие новации.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк рассказал, что РФ прилагает максимальные усилия для того, чтобы сохранить "коридор" к захваченному Крыму. Москве не удалось его полноценно запустить и отрезать Украину от Черного моря. В ситуации, когда Запад поставляет оружие, "безопасность" российского "коридора" под вопросом. ВСУ будут наносить удары по позициям оккупантов на всех захваченных территориях.

Напомним, начальник Харьковского гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник ранее отмечал, что оккупационные войска РФ снова пойдут на Харьков, как только промерзнет земля. Они планируют использовать силы плохо подготовленных мобилизованных военных. Задача оккупантов – отрезать город от Киева, чтобы ВСУ не смогли двинуться на запад на помощь столице. Украинские войска будут отражать атаку.

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