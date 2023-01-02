РФ изменила основную тактику в войне и готовит новое наступление: Жданов объяснил план Путина

Пока готовится большое наступление, оккупанты пытаются истощить украинцев постоянными атаками, для этого осуществляют обстрелы ночью.

РФ изменила основную тактику в войне и готовит новое наступление, отмечает Жданов/ сайт Кремля, Главред

Российский диктатор Владимир Путин изменил тактику ведения войны против Украины. Он готовит мобилизованных оккупантов к новому крупному наступлению, а тем временем из-за недостатка высокоточных ракет пытается истощить украинцев атаками дронами-камикадзе и старыми ракетами.

Пока главной целью захватчиков является морально утомить общество. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю".

"Дроны летают всю ночь, а значит население всю ночь не спит и находится в бомбоубежищах, а утром на работу. Это же огромное напряжение – там бахнуло, там что-то упало... А если с детьми? Сколько людей так выдержит? По замыслу врага, должно быть как можно больше жертв среди гражданского населения", – отмечает Жданов.

По мнению эксперта, тактика "истощения", которую используют оккупанты, может стать у них основной в войне. А так как в РФ не хватает высокоточных ракет, они будут бить по территории Украины ракетами старого образца и дронами-камикадзе.

Тактика на поле боя у оккупантов также изменилась. Путин хочет осуществить новое крупное наступление, поэтому готовит к нему свое войско.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Жданов отмечает, что оккупанты выбирают лучших из мобилизованных по состоянию здоровья и уровню подготовки, чтобы бросить их в новое наступление. Для наступательных действий формируются усиленные роты по 160 человек.

Ранее Селезнев отмечал, что вражеская армия вынуждена менять тактику на фронте за неимением артиллерийских снарядов. Оккупанты используют вместо артиллерии другие средства, чтобы обстреливать позиции украинских войск.

Напомним, ранее российский политолог Иван Преображенский отмечал, что Путина в 2023 году постигнет новая проблема. Хотя в целом россияне продолжат молча подчиняться путинскому режиму и смиренно будут переносить последствия санкций, на главу Кремля всё больше будут "нападать" матери, жены и другие родные российских оккупантов, погибших на войне против Украины. И он может запустить против них репрессии.

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