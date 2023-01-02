glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

РФ изменила основную тактику в войне и готовит новое наступление: Жданов объяснил план Путина

2 января 2023, 22:31
Пока готовится большое наступление, оккупанты пытаются истощить украинцев постоянными атаками, для этого осуществляют обстрелы ночью.
Владимир Путин, Олег Жданов
РФ изменила основную тактику в войне и готовит новое наступление, отмечает Жданов/ сайт Кремля, Главред

Российский диктатор Владимир Путин изменил тактику ведения войны против Украины. Он готовит мобилизованных оккупантов к новому крупному наступлению, а тем временем из-за недостатка высокоточных ракет пытается истощить украинцев атаками дронами-камикадзе и старыми ракетами.

Пока главной целью захватчиков является морально утомить общество. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью "Обозревателю".

"Дроны летают всю ночь, а значит население всю ночь не спит и находится в бомбоубежищах, а утром на работу. Это же огромное напряжение – там бахнуло, там что-то упало... А если с детьми? Сколько людей так выдержит? По замыслу врага, должно быть как можно больше жертв среди гражданского населения", – отмечает Жданов.

По мнению эксперта, тактика "истощения", которую используют оккупанты, может стать у них основной в войне. А так как в РФ не хватает высокоточных ракет, они будут бить по территории Украины ракетами старого образца и дронами-камикадзе.

Тактика на поле боя у оккупантов также изменилась. Путин хочет осуществить новое крупное наступление, поэтому готовит к нему свое войско.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Жданов отмечает, что оккупанты выбирают лучших из мобилизованных по состоянию здоровья и уровню подготовки, чтобы бросить их в новое наступление. Для наступательных действий формируются усиленные роты по 160 человек.

Ранее Селезнев отмечал, что вражеская армия вынуждена менять тактику на фронте за неимением артиллерийских снарядов. Оккупанты используют вместо артиллерии другие средства, чтобы обстреливать позиции украинских войск.

Напомним, ранее российский политолог Иван Преображенский отмечал, что Путина в 2023 году постигнет новая проблема. Хотя в целом россияне продолжат молча подчиняться путинскому режиму и смиренно будут переносить последствия санкций, на главу Кремля всё больше будут "нападать" матери, жены и другие родные российских оккупантов, погибших на войне против Украины. И он может запустить против них репрессии.

Читайте также:

война в Украине Владимир Путин вторжение России Олег Жданов
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:01

"Армагеддон" в Макеевке: оккупантов "разрывало на части" – новые детали удара по базе РФ

22:40

Гороскоп на январь 2023 года для Скорпионов: новые карьерные возможности и прибыльВидео

22:34

Как быстро уснуть за 2 минуты: военный метод, который прогонит бессонницу

22:31

РФ изменила основную тактику в войне и готовит новое наступление: Жданов объяснил план ПутинаВидео

22:28

Склад РФ в Сватово взлетел на воздух: оккупанты неделями завозили боеприпасыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:25

"Ночи будут неспокойными": Россия планирует длительную атаку "Шахедами" - ЗеленскийВидео

22:13

"Верой Брежневой и не пахло": Константина Меладзе застукали в аэропорту с барышнями

21:53

Зачем класть тюбик зубной пасты в сливной бачок: хитрость от опытных хозяек

21:53

Расширение фронта: экс-командир Азова спрогнозировал направления наступления РФВидео

Реклама
21:50

Самый черный день года: приметы на 4 января, которые нельзя нарушатьВидео

21:24

"Что такое 600 человек для РФ": россияне цинично отреагировали на удар ВСУ по оккупантам в МакеевкеВидео

21:22

"Окна тряслись": в Крыму жалуются на мощные взрывы после атаки дронов с моряВидео

21:18

"Станет надежным плечом для зрителя": Суханов в Сніданку з 1+1 рассказал о шоу Говорит вся странаВидео

21:12

На украинском и с пожеланием победы: София Ротару поздравила украинцев

20:52

Десятки оккупантов уничтожены и ранены: под Бахмутом пограничники выиграли два жестоких бояВидео

20:41

ВСУ отбили у оккупантов остров Великий Потемкинский на Херсонщине – нардепВидео

20:40

"Я свободна": после окончательного отъезда из РФ Алла Пугачева заговорила про абсолютное счастьеВидео

20:27

"Удары будут глубже": Буданов прогнозирует "бавовну" в тылу РФВидео

20:24

"Совсем у Фили крышу снесло": маленькая дочь Киркорова ошарашила россиян огромными ногтямиВидео

19:55

Генштаб ВСУ подтвердил удар по оккупантах в Макеевке: там могла погибнуть "элита" мобилизованных в РФ

Реклама
19:53

Молодая украинская актриса выходит замуж - она получила кольцо на Новый год

19:39

Байден сделал сильное заявление о войне в УкраинеВидео

18:57

В Макеевке оккупантам прилетел новогодний подарокмнение

18:38

"Год, который вошел в историю": Залужный подвел итоги 2022-го и назвал 8 выводов и достиженийВидео

18:32

В Украину мчат снегопады и сильнейший мороз: синоптики назвали дату зимней атакиВидео

18:17

Гороскоп на январь 2023 года для Весов: астролог пообещала денежный месяцВидео

17:46

"Жизнь переоценена, а мы пойдем в рай": пропагандист РФ Соловьев призвал россиян не бояться смертиВидео

17:40

Признались о массовых жертвах оккупантов: в России оконфузились заявлением о взрыве в МакеевкеВидео

17:12

Святослав Вакарчук разоткровенничался про полугодовалую дочь: "В этом есть большой символизм"Видео

17:09

РФ намеренно атакует дронами ночью: эксперт назвал причинуВидео

17:06

Наташу Королеву жестко опустили на элитном банкете в РоссииВидео

16:51

Военный эксперт пояснил, почему оккупантам пришлось поменять тактикуВидео

16:38

Украина готовится полностью освобождать свои территории, Новый год стал переломным этапом – МаломужВидео

16:14

3 самых важных запрета, которые нельзя нарушать никому: приметы на 3 январяВидео

16:03

Вполголоса сказал "Героям слава": Меладзе высказался на вечеринке россиян в ДубаеВидео

16:02

Звезда Марвел попал в больницу в критическом состоянии после серьезного ДТП в горах

15:55

Во время игры и не только: почему собаки покусывают руки хозяина

15:47

Богатая кутья на Рождество 2023, которая принесет в дом деньги: пошаговый рецептВидео

15:21

Астролог Росс пояснил, что нельзя и что можно делать в январеВидео

15:16

"Путин не должен сохранить лицо": посол рассказал, как засадить диктатора РФ за решеткуВидео

Реклама
15:01

Убогий Петросян на "голубом огоньке" рассказывал тупые шутки про Украину и президента ЗеленскогоВидео

14:36

Путина в 2023 году будет преследовать новая проблема – политологВидео

14:33

В ВСУ назвали вероятную дату нового массированного ракетного удара РФВидео

14:29

Леонардо Ди Каприо встретил Новый год в компании 23-летней актрисы-красоткиВидео

14:18

Большинство людей забывают это сделать после стирки: 3 ошибки, которые вредят стиральной машине

14:06

50-летнюю Гвинет Пелтроу в купальнике практически не отличить от дочери

13:50

Перемирие наступит в начале лета: бывший генерал НАТО удивил неожиданным прогнозомВидео

13:49

В какой горшок ни в коем случае нельзя садить фиалку

13:46

Вера Брежнева показала первый откровенный лук с начала полномасштабной войны

13:32

Лобода передала на помощь украинцам 14 миллионов гривен

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять