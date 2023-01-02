ВСУ отбили у оккупантов остров Великий Потемкинский на Херсонщине – нардеп

Украинские военные освободили остров Большой Потемкинский, который расположен на Херсонщине между левым и правым берегами Днепра возле Херсона.
Об освобождении острова сообщил народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram вечером 2 января.
"ВСУ освободили остров Великий Потемкинский! Это остров между левым и правым берегом Днепра возле Херсона. Слава нашим великим воинам!", – написал Гончаренко.
Также он разместил видео, на котором видно воина ВСУ на фоне установленного на острове флага Украины.
В Генштабе Вооруженных сил Украины еще официально не сообщали об освобождении острова.
Напомним, оккупанты 31 декабря 40 раз обстреляли территорию Херсонской области. Из-за обстрелов получили ранения три человека, из которых двое – дети. В новогоднюю ночь захватчики обстреляли детскую областную больницу в Херсоне? было около семи "прилетов", выбито более 700 окон.
Ранее сообщалось, что на Херсонщине 13-летний мальчик дважды за сутки попал под обстрел РФ. Сначала оккупанты его ранили, когда он с сестрой шел домой за несколько часов до Нового года в родном поселке Надднепрянское под Херсоном. Раненого мальчика в очень тяжелом состоянии доставили в реанимацию детской областной больницы в Херсоне, но там его застал второй сильный обстрел. В итоге ребенка перевезли в Николаев.
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