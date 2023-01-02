"Год, который вошел в историю": Залужный подвел итоги 2022-го и назвал 8 выводов и достижений

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что этот год был трагическим и героическим одновременно, и он отразится на мировой истории.

Залужный подвел итоги трагического и героического 2022-го/ Офис президента Украины, 59-я ОМПБр Якова Гандзюка

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подвел итоги 2022 года. Он подчеркнул, что этот год был трагическим и героическим одновременно, и он изменил всех нас.

2022-й год войдет в мировую историю. Об этом Залужный написал в Facebook.

"Некоторые итоги трагического и героического 2022 года. Года, который навсегда изменил нас, наше настоящее и будущее. Года, вошедшего в мировую историю. Под именем Украины и ее Вооруженных сил", – отмечает он.

Выводы с прошлого года Залужный изложил в восьми основных пунктах. Он рассказал о достижениях украинской армии и украинцев в целом, сколько территорий удалось освободить от оккупантов, как помогла Украине поддержка других государств и тому подобное.

1. Украинские воины освободили от захватчиков 40% территорий, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года. Всего было освобождено 28% от всех оккупированных Россией украинских территорий.

Участок, на котором Украина продолжает сдерживать врага, составляет 3 тыс. 786 км по суше. В том числе активная линия фронта с оккупантами составляет 1 тыс. 500 км

2. ВСУ уничтожили более 100 тысяч личного состава армии РФ в течение года. Также за это время было уничтожено:

3 тысячи танков,

6 тысяч бронемашин,

2 тысячи артиллерийских систем,

420 реактивных систем залпового огня (РСЗО),

около 300 самолетов,

270 вертолетов врага и тому подобное.

3. Государства-партнеры помогли подготовить за 2022 год более 20 тысяч украинских военнослужащих. В целом украинских военных помогают обучать 17 стран Европы.

4. Свыше 600 тысяч гражданских были эвакуированы за год из районов, где ведутся боевые действия.

5. Украина получила от стран-партнеров нужное оружие.

6. Ряд стран мира помогают Украине в лечении и реабилитации тяжелораненых военных. Так, с начала полномасштабной войны более 1000 бойцов отправили лечиться в 12 стран мира.

7. За год большую площадь территории было очищено от взрывоопасных предметов. Так, от них очистили:

1 тыс. 346,22 гектаров территорий местности,

21,18 гектаров лесных массивов,

134,66 км линий электропередач,

39 км газопроводов,

182,1 км дорог,

165,2 тыс. м кв. зданий.

Всего было уничтожено 41,8 тысячи единиц взрывоопасных предметов.

8. Были вручены награды почти 29 тысячам военных, в том числе звание "героя Украины" присвоено 160 военнослужащим.

Напомним, постоянный представитель Польши в Организации Объединенных Наций Кшиштоф Щерский рассказал, как засадить диктатора РФ за решетку. Он подчеркнул, что если Запад будет пытаться сохранить лицо диктатору РФ, это станет последним гвоздем в гроб послевоенного порядка.

Ранее российский политолог Иван Преображенский отмечал, что Путина в 2023 году постигнет новая проблема. Хотя в целом россияне продолжат молча подчиняться путинскому режиму и смиренно будут переносить последствия санкций, на главу Кремля всё больше будут "нападать" матери, жены и другие родные российских оккупантов, погибших на войне против Украины. И он может запустить против них репрессии.

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