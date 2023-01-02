"Год, который вошел в историю": Залужный подвел итоги 2022-го и назвал 8 выводов и достижений

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подвел итоги 2022 года. Он подчеркнул, что этот год был трагическим и героическим одновременно, и он изменил всех нас.
2022-й год войдет в мировую историю. Об этом Залужный написал в Facebook.
"Некоторые итоги трагического и героического 2022 года. Года, который навсегда изменил нас, наше настоящее и будущее. Года, вошедшего в мировую историю. Под именем Украины и ее Вооруженных сил", – отмечает он.
Выводы с прошлого года Залужный изложил в восьми основных пунктах. Он рассказал о достижениях украинской армии и украинцев в целом, сколько территорий удалось освободить от оккупантов, как помогла Украине поддержка других государств и тому подобное.
1. Украинские воины освободили от захватчиков 40% территорий, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года. Всего было освобождено 28% от всех оккупированных Россией украинских территорий.
Участок, на котором Украина продолжает сдерживать врага, составляет 3 тыс. 786 км по суше. В том числе активная линия фронта с оккупантами составляет 1 тыс. 500 км
2. ВСУ уничтожили более 100 тысяч личного состава армии РФ в течение года. Также за это время было уничтожено:
- 3 тысячи танков,
- 6 тысяч бронемашин,
- 2 тысячи артиллерийских систем,
- 420 реактивных систем залпового огня (РСЗО),
- около 300 самолетов,
- 270 вертолетов врага и тому подобное.
3. Государства-партнеры помогли подготовить за 2022 год более 20 тысяч украинских военнослужащих. В целом украинских военных помогают обучать 17 стран Европы.
4. Свыше 600 тысяч гражданских были эвакуированы за год из районов, где ведутся боевые действия.
5. Украина получила от стран-партнеров нужное оружие.
6. Ряд стран мира помогают Украине в лечении и реабилитации тяжелораненых военных. Так, с начала полномасштабной войны более 1000 бойцов отправили лечиться в 12 стран мира.
7. За год большую площадь территории было очищено от взрывоопасных предметов. Так, от них очистили:
- 1 тыс. 346,22 гектаров территорий местности,
- 21,18 гектаров лесных массивов,
- 134,66 км линий электропередач,
- 39 км газопроводов,
- 182,1 км дорог,
- 165,2 тыс. м кв. зданий.
Всего было уничтожено 41,8 тысячи единиц взрывоопасных предметов.
8. Были вручены награды почти 29 тысячам военных, в том числе звание "героя Украины" присвоено 160 военнослужащим.
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