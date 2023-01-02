glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Год, который вошел в историю": Залужный подвел итоги 2022-го и назвал 8 выводов и достижений

2 января 2023, 18:38
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что этот год был трагическим и героическим одновременно, и он отразится на мировой истории.
Валерий Залужный, украинские военные, ВСУ
Залужный подвел итоги трагического и героического 2022-го/ Офис президента Украины, 59-я ОМПБр Якова Гандзюка

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подвел итоги 2022 года. Он подчеркнул, что этот год был трагическим и героическим одновременно, и он изменил всех нас.

2022-й год войдет в мировую историю. Об этом Залужный написал в Facebook.

"Некоторые итоги трагического и героического 2022 года. Года, который навсегда изменил нас, наше настоящее и будущее. Года, вошедшего в мировую историю. Под именем Украины и ее Вооруженных сил", – отмечает он.

Выводы с прошлого года Залужный изложил в восьми основных пунктах. Он рассказал о достижениях украинской армии и украинцев в целом, сколько территорий удалось освободить от оккупантов, как помогла Украине поддержка других государств и тому подобное.

1. Украинские воины освободили от захватчиков 40% территорий, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года. Всего было освобождено 28% от всех оккупированных Россией украинских территорий.

Участок, на котором Украина продолжает сдерживать врага, составляет 3 тыс. 786 км по суше. В том числе активная линия фронта с оккупантами составляет 1 тыс. 500 км

2. ВСУ уничтожили более 100 тысяч личного состава армии РФ в течение года. Также за это время было уничтожено:

  • 3 тысячи танков,
  • 6 тысяч бронемашин,
  • 2 тысячи артиллерийских систем,
  • 420 реактивных систем залпового огня (РСЗО),
  • около 300 самолетов,
  • 270 вертолетов врага и тому подобное.

3. Государства-партнеры помогли подготовить за 2022 год более 20 тысяч украинских военнослужащих. В целом украинских военных помогают обучать 17 стран Европы.

4. Свыше 600 тысяч гражданских были эвакуированы за год из районов, где ведутся боевые действия.

5. Украина получила от стран-партнеров нужное оружие.

6. Ряд стран мира помогают Украине в лечении и реабилитации тяжелораненых военных. Так, с начала полномасштабной войны более 1000 бойцов отправили лечиться в 12 стран мира.

7. За год большую площадь территории было очищено от взрывоопасных предметов. Так, от них очистили:

  • 1 тыс. 346,22 гектаров территорий местности,
  • 21,18 гектаров лесных массивов,
  • 134,66 км линий электропередач,
  • 39 км газопроводов,
  • 182,1 км дорог,
  • 165,2 тыс. м кв. зданий.

Всего было уничтожено 41,8 тысячи единиц взрывоопасных предметов.

8. Были вручены награды почти 29 тысячам военных, в том числе звание "героя Украины" присвоено 160 военнослужащим.

Напомним, постоянный представитель Польши в Организации Объединенных Наций Кшиштоф Щерский рассказал, как засадить диктатора РФ за решетку. Он подчеркнул, что если Запад будет пытаться сохранить лицо диктатору РФ, это станет последним гвоздем в гроб послевоенного порядка.

Ранее российский политолог Иван Преображенский отмечал, что Путина в 2023 году постигнет новая проблема. Хотя в целом россияне продолжат молча подчиняться путинскому режиму и смиренно будут переносить последствия санкций, на главу Кремля всё больше будут "нападать" матери, жены и другие родные российских оккупантов, погибших на войне против Украины. И он может запустить против них репрессии.

Читайте также:

война в Украине вторжение России Валерий Залужный
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:57

В Макеевке оккупантам прилетел новогодний подарок

18:38

"Год, который вошел в историю": Залужный подвел итоги 2022-го и назвал 8 выводов и достиженийВидео

18:32

В Украину мчат снегопады и сильнейший мороз: синоптики назвали дату зимней атакиВидео

18:17

Гороскоп на январь 2023 года для Весов: астролог пообещала денежный месяцВидео

17:46

"Жизнь переоценена, а мы пойдем в рай": пропагандист РФ Соловьев призвал россиян не бояться смертиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:40

Признались о массовых жертвах оккупантов: в России оконфузились заявлением о взрыве в МакеевкеВидео

17:12

Святослав Вакарчук разоткровенничался про полугодовалую дочь: "В этом есть большой символизм"Видео

17:09

РФ намеренно атакует дронами ночью: эксперт назвал причинуВидео

17:06

Наташу Королеву жестко опустили на элитном банкете в РоссииВидео

Реклама
16:51

Военный эксперт пояснил, почему оккупантам пришлось поменять тактикуВидео

16:38

Украина готовится полностью освобождать свои территории, Новый год стал переломным этапом – МаломужВидео

16:14

3 самых важных запрета, которые нельзя нарушать никому: приметы на 3 январяВидео

16:03

Вполголоса сказал "Героям слава": Меладзе высказался на вечеринке россиян в ДубаеВидео

16:02

Звезда Марвел попал в больницу в критическом состоянии после серьезного ДТП в горах

15:55

Во время игры и не только: почему собаки покусывают руки хозяина

15:47

Богатая кутья на Рождество 2023, которая принесет в дом деньги: пошаговый рецептВидео

15:21

Астролог Росс пояснил, что нельзя и что можно делать в январеВидео

15:16

"Путин не должен сохранить лицо": посол рассказал, как засадить диктатора РФ за решеткуВидео

15:01

Убогий Петросян на "голубом огоньке" рассказывал тупые шутки про Украину и президента ЗеленскогоВидео

14:36

Путина в 2023 году будет преследовать новая проблема – политологВидео

Реклама
14:33

В ВСУ назвали вероятную дату нового массированного ракетного удара РФВидео

14:29

Леонардо Ди Каприо встретил Новый год в компании 23-летней актрисы-красоткиВидео

14:18

Большинство людей забывают это сделать после стирки: 3 ошибки, которые вредят стиральной машине

14:06

50-летнюю Гвинет Пелтроу в купальнике практически не отличить от дочери

13:50

Перемирие наступит в начале лета: бывший генерал НАТО удивил неожиданным прогнозомВидео

13:49

В какой горшок ни в коем случае нельзя садить фиалку

13:46

Вера Брежнева показала первый откровенный лук с начала полномасштабной войны

13:32

Лобода передала на помощь украинцам 14 миллионов гривен

13:05

Цукерберг станет отцом в третий раз

13:00

Гороскоп на завтра 3 января: Овнам – уборка, Львам – ответственность, Рыбам – активность

12:55

Уничтожена техника и боекомплект, погибших - сотни: Гиркин раскрыл детали "бавовны" в Макеевке

12:40

Угроза атаки с двух направлений: в ГУР предупредили о наступлении РФ и назвали срокиВидео

12:24

ВСУ разгромили базы оккупантов под Шахтерском: ликвидировано более 100 оккупантов

12:10

Атаки РФ дронами-камикадзе истощают систему ПВО: в ВСУ дали тревожный прогнозВидео

12:04

В Минэнерго рассказали, как инженеры обеспечат стабильность света под обстреламиВидео

11:53

Чем опасны перепелиные яйца и кому их нельзя естьВидео

11:50

Бросивший Огневич победитель Холостячки-2 Задворный крутит роман с моделью в два раза младше певицы

11:46

"Ночные полеты балалаек": Ермак назвал цель ударов РФ дронами-камикадзеВидео

11:45

Беззубая невестка-стриптизерша Королёвой шокировала внешним видом

11:40

Козловский признался, что его роман с блогером Раминой был выдумкойВидео

Реклама
11:10

Удары по военному аэродрому и объекту энергосистемы: в РФ жалуются на мощную "бавовну"Видео

10:57

Все элементарно: почему в СССР строили только девятиэтажки

10:41

Украина освободит Крым к концу августа — ХоджесВидео

10:41

Любовь Успенская вышла на концерт с голым задом

10:39

Астролог спрогнозировала, какая дата в январе 2023 будет очень опаснойВидео

10:05

С днем рождения женщине – красивые поздравления, душевные открытки и картинки имениннице

10:00

"Решит исход войны": Пионтковский назвал направление и время следующей контратаки ВСУ

09:50

"Санта упаковал в мешки 400 оккупантов": появились детали удара ВСУ по оккупированной Макеевке

09:39

ВСУ отрезают трассу снабжения оккупантов под Кременной - британская разведка

09:13

"Скажи, что ты против войны": Газманова чуть не побили на вечеринке в ДубаеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять