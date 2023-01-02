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Генштаб ВСУ подтвердил удар по оккупантах в Макеевке: там могла погибнуть "элита" мобилизованных в РФ

2 января 2023, 19:55
В Макеевку могли передислоцировать оккупантов, которые должны были стать костяком группировки войск РФ на Востоке Украины.
Макеевка
Генштаб ВСУ подтвердил удар по оккупантам в Макеевке/ Telegram, скрин

В Генштабе Вооруженных сил Украины подтвердили нанесение удара по профтехучилищу в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Удар был совершен 31 декабря.

Об этом говорится в ежедневном отчете Генштаба в понедельник, 2 января. Отмечается, что потери захватчиков еще подсчитываются.

"31 декабря в районе сосредоточения в населенном пункте Макеевка Донецкой области было уничтожено и повреждено до 10 единиц вражеской военной техники различных типов, потери личного состава оккупантов уточняются", – отмечают в Генштабе ВСУ.

В Макеевке могла погибнуть "элита" мобилизованных

В то же время военный эксперт Defense Express Иван Киричевский отмечает, что в уничтоженном ПТУ в Макеевке могла находиться "элита" российских мобилизованных оккупантов – специалисты по связи и военные других важных специальностей. Их передислоцировали в этот город, потому что считали его тыловым в отношении фронта.

"Они должны были стать костяком группировки войск на Востоке Украины. Это были "элитные" мобилизованные, которые прошли обучение", – сказал эксперт в эфире телеканала "Эспрессо".

Захватчики не рассчитывали на то, что этот объект может быть поражен, говорит Киричевский. По его словам, на это указывает информация, что часть российских военных спаслась, когда перед самым ударом вышла посмотреть на фейерверк. О таком спасении части оккупантов рассказали российские пропагандисты.

"То есть этим фактом они признают, что не ожидали вообще, что ВСУ могут нанести удар по этому военному объекту", – отмечает эксперт.

Роспропаганда назвала причиной удара мобильные телефоны

Тем временем российские пропагандисты начали говорить, якобы они нашли причину уничтожения казармы с мобилизованными военными РФ в Макеевке. Такой причиной они называют активное использование оккупантами мобильных телефонов. Мол, это позволило украинским военным определить, что в помещении ПТУ большое скопление российских военных. О таких выводах сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на так называемых "правоохранителей" псевдореспублики "ДНР".

Удар по оккупантам в Макеевке

В ночь с 31 на 1 января практически под бой курантов был нанесен удар по ПТУ в оккупированной Макеевке Донецкой области, где дислоцировались российские оккупанты. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты российской армии, погибли только 63 военных.

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