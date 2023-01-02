"Жизнь переоценена, а мы пойдем в рай": пропагандист РФ Соловьев призвал россиян не бояться смерти

По словам пропагандиста, у россиян якобы теперь появилась "высшая цель", ради которой и умереть не жалко.

Пропагандист РФ Соловьев призвал россиян не бояться смерти/ скрин

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире своей программы призвал россиян не бояться смерти, мол, она всё равно неизбежна.

Он говорит, будто бы "жизнь сильно переоценена". При этом пропагандист, который активно поддерживает преступную политику Путина и кровавую войну против Украины, еще и надеется, что россияне после смерти "попадут в рай".

"Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Тем более, ну, мы же в рай попадем. Смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого, а исходя из этого, чтобы это влияло на принятые тобой решения...",- сказал Соловьев.

Таким образом он пытался мотивировать российских оккупантов не бояться идти воевать против Украины.

При этом гости студии поддержали такую позицию пропагандиста и еще и добавили, якобы россияне раньше жили одним днем, зато сейчас у них появилась "нематериальная мечта и высокая цель".

Соловьев добавил, будто бы это правильно – жить "только для того, ради чего ты можешь умереть".

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Ранее экс-главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что Россия может проиграть войну против Украины, если российские генералы продолжат действовать так же неэффективно, как сейчас. Также террорист набросился на российского пропагандиста Соловьева, обвинив его в том, что Соловьев в случае проигрыша России в войне убежит куда-то за границу, где у него есть недвижимость.

Позже публичное выяснение отношений между одиозным пропагандистом Владимиром Соловьевым и террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым) продолжилось. На этот раз кремлевский трубадур Соловьев набросился на бывшего "министра обороны ДНР" Гиркина и обвинил его в том, что он "не смог умереть в Славянске".

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