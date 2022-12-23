"Драпануть из РФ не успеете": Гиркин спрогнозировал поражение России и набросился на Соловьева

Террорист признал, что страна-агрессор РФ проигрывает войну, потому что российские генералы действуют неэффективно.

Гиркин спрогнозировал поражение России и набросился на Соловьева/ скрин

Экс-глава террористов так называемой "ДНР", россиянин Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что Россия может проиграть войну против Украины, если российские генералы продолжат действовать так же неэффективно, как сейчас.

"Если наши генералы будут воевать так же, как они воевали предыдущие 10 месяцев, у нас есть все шансы проиграть эту войну", – заявляет Гиркин в видео, которое появилось в Telegram.

Также террорист набросился на российского пропагандиста Владимира Соловьева. Он обвинил его в том, что Соловьев в случае проигрыша России в войне убежит куда-то за границу, где у него есть недвижимость.

"Если вы еще рассчитываете отсидеться, если не на озере Комо (в Италии – ред.), где у вас конфисковали, арестовали пару ваших вилл – я не помню, две там у вас или три, – в Израиле, то мне отсидеться, конечно, не придется. Но я бы, конечно, сделал всё, чтобы вы тоже не успели туда драпануть. Если бы у меня была возможность", – заявил террорист.

скрин

Ранее Гиркин начал скулить о том, что за 10 месяцев войны против Украины Россия ничего не достигла. Он признал, что страна-агрессор РФ потерпела стратегическое поражение в этой войне. Он жалуется, что Украину не удалось разгромить за это время, а за провалы российской армии "никто не ответит".

Напомним, ранее Гиркин высмеял мечты пропагандистов по захвату Харькова, Одессы и Николаева. По его заявлениям, о Херсоне пропагандисты уже забыли.

Читайте также: