Симметричный ответ: у Зеленского оценили вероятность ударов по территории РФ

Украина наносит удары по оккупированным территориям, подчеркнул Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк оценил вероятность ответных ударов по РФ / УНИАН, Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил на вопрос о том, наносит ли Украина ответные удары по территории РФ.

"Мы наносим удары по оккупированным территориям, потому что это абсолютно четко в пределах международного права является нашей территорией", - подчеркнул он в интервью Каналу 24.

Представитель ОП пояснил, что это является ключевой концепцией в рамках международного права – права Украины на защиту своей территориальной целостности.

"Безусловно, сегодня мы удары по территории России не наносим, потому что мы ведем оборонительного типа войну", - уточнил он.

Вместе с тем собеседник говорит, что такой вопрос может возникнуть в случае, если на международном уровне будет принято решение о симметричных ударах по территории России.

Подоляк добавил, что в РФ на сегодня достаточно людей, которые готовы сами проводить диверсионные акты против кремлевского режима.

Напомним, ранее Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

Уже 19 декабря ночью россияне атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате вражеской атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

Другие новости: