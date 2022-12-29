'Заткнись, мразь': Соловьев забился в истерике после наезда Гиркина на Шойгу

Владимир Соловьев набросился на бывшего "министра обороны ДНР" и обвинил его в том, что он "не смог умереть в Славянске".

Игорь Гиркин и Владимир Соловьев продолжают публичную свару / Medialeaks, Скриншот

В РФ продолжается "фрик-шоу" – публичное выяснение отношений между одиозным пропагандистом Владимиром Соловьевым и террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым).

На этот раз кремлевский трубадур набросился на бывшего "министра обороны ДНР" и обвинил его в том, что он "не смог умереть в Славянске".

Кроме того, Соловьев также поставил в вину "Стрелку" то, что он даже не смог добраться на фронт, несмотря на мобилизацию.

Также Соловьев назвал Гиркина "тупой скотиной". Особую ненависть у пропагандиста также вызвала критика Гиркина в адрес министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Не тебе открывать рот на верхового главнокомандующего ... так заткнись, мразь", - верещит Соловьев.

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Отметим, что ранее Гиркин снова прошелся по министру обороны РФ Шойгу. Он назвал его "тупым, как пробка" и заявлял, что Шойгу "редкое сочетание дурака, вора и мерзавца".

Напомним, ранее Игорь Гиркин раскритиковал российское военное командование за сооружение неэффективных линий сдерживания на фронте Вооруженых сил Украны. По его словам, такие инженерные сооружения устарели, по меньшей мере, на 80 лет.

По словам террориста, такого рода железобетонные конструкции на сегодняшний день уже не эффективны.

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