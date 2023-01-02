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Байден сделал сильное заявление о войне в Украине

2 января 2023, 19:39
Байден также подчеркнул, что его страна продолжает соблюдать свои обязательства и работать вместе с союзниками и партнерами.
Джо Байден
Джо Байден / president.gov.ua

Президент США Джо Байден заявил, что Америка собирает широкую коалицию союзников.

Как сообщает Госдеп США в Twitter, США это делают для того, чтобы реагировать на глобальные вызовы, один из которых - война России против Украины.

"В момент серьезных глобальных вызовов - от мировой инфляции, климатического кризиса до жестокой войны России против Украины - мы собираем максимально широкую коалицию партнеров для достижения результатов", - отметил президент США.

Байден также подчеркнул, что его страна продолжает соблюдать свои обязательства и работать вместе с союзниками и партнерами.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря поехал с визитом в США. Украинский гарант отправился в первую международную поездку с момента полномасштабного нападения России. Он провел встречу с президентом Штатов Джо Байденом, американскими высокопоставленными чиновниками и выступил в Конгрессе.

В ходе совместной пресс-конференции Байден заявил, что Украине передается батарея ЗРК Patriot. Кроме того, по его словам, 50 государств отправят Киеву более 2 тысяч танков, другой бронетехники, 800 артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских снарядов и больше 50 MLRS.

Президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления в Конгрессе США парламентарии приветствовали стоя и аплодисментами.

Зеленский призвал Штаты усилить военную поддержку Украины и сказал, что битва за Бахмут на Донетчине определит, как будут развиваться события в дальнейшем. Кроме того, Зеленский отметил, что Киев не просит Вашингтон отправлять своих солдат на войну РФ против Украины.

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война в Украине Джо Байден война России и Украины
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