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800 млн долларов для Украины: Байден подписал важный документ

23 декабря 2022, 19:18
В документе зафиксировано продолжение запрета сотрудничества США с Россией в военной сфере на пять лет.
Джо Байден
Джо Байден / president.gov.ua

23 декабря президент США Джо Байден подписал законопроект об оборонном бюджете на сумму 858 млрд долларов.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, для Украины предусматривается 800 млн долларов.

Сообщается, что законопроект предусматривает ассигнование на программы Министерства обороны США, военное строительство, программы национальной безопасности Министерства энергетики, программы разведки, Государственного департамента, Министерства внутренней безопасности, Морской администрации и другое.

Также в проекте предусматривается:

  • 6 млрд долларов на сдерживание России в Европе;
  • 800 млн долларов в помощь Украине.

В частности, в документе зафиксировано продолжение запрета сотрудничества США с Россией в военной сфере на пять лет.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря поехал с визитом в США. Украинский гарант отправился в первую международную поездку с момента полномасштабного нападения России. Он провел встречу с президентом Штатов Джо Байденом, американскими высокопоставленными чиновниками и выступил в Конгрессе.

В ходе совместной пресс-конференции Байден заявил, что Украине передается батарея ЗРК Patriot. Кроме того, по его словам, 50 государств отправят Киеву более 2 тысяч танков, другой бронетехники, 800 артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских снарядов и больше 50 MLRS.

Президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления в Конгрессе США парламентарии приветствовали стоя и аплодисментами.

Зеленский призвал Штаты усилить военную поддержку Украины и сказал, что битва за Бахмут на Донетчине определит, как будут развиваться события в дальнейшем. Кроме того, Зеленский отметил, что Киев не просит Вашингтон отправлять своих солдат на войну РФ против Украины.

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