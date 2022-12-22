Байден готов встретиться с Путиным: в США раскрыли подробности

Байден готов будет встретиться с Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам.

Байден, Россия / УНИАН

Президент США Джо Байден готов встретиться лично с российским президентом Владимиром Путиным.

Как заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, это может произойти в случае готовности Путина к переговорам.

"Байден готов будет встретиться с Путиным, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам, - подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря поехал с визитом в США. Украинский гарант отправился в первую международную поездку с момента полномасштабного нападения России. Он провел встречу с президентом Штатов Джо Байденом, американскими высокопоставленными чиновниками и выступил в Конгрессе.

В ходе совместной пресс-конференции Байден заявил, что Украине передается батарея ЗРК Patriot. Кроме того, по его словам, 50 государств отправят Киеву более 2 тысяч танков, другой бронетехники, 800 артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских снарядов и больше 50 MLRS.

Президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления в Конгрессе США парламентарии приветствовали стоя и аплодисментами.

Зеленский призвал Штаты усилить военную поддержку Украины и сказал, что битва за Бахмут на Донетчине определит, как будут развиваться события в дальнейшем. Кроме того, Зеленский отметил, что Киев не просит Вашингтон отправлять своих солдат на войну РФ против Украины.

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