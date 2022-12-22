Запад поможет Украине победить РФ на поле боя, но не может дать все, что требует Киев – Байден

Поставки Украине зенитных ракетных комплексов Patriot направлены на усиление обороны, а не эскалацию войны с Россией, сказал Джо Байден.

Запад даст Украине нужное оружие, но не может передать все - Байден / Скриншот Youtube

Военная помощь Украине от США в виде поставок ЗРК Patriot – это необходимость закрыть небо, а не шаг к эскалации войны. Запад даст Киеву все, чтобы украинская армия добилась успехов на поле боя. Однако Штаты и страны-союзники не могут передать полный перечень требуемого украинцами оружия во избежание раскола НАТО с ЕС и начала Третьей мировой войны. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

В ходе совместной с президентом Зеленским пресс-конференции он рассказал о том, что передача Украине ПВО Patriot не является шагом к эскалации военных действий. ЗРК передаются для того, чтобы закрыть украинское небо от атак российских оккупантов в воздухе.

"Это оборонное оружие. Это не эскалация, это оборона. Если прекратятся нападения, они не будут их использовать", - сказал Байден.

Запад не может дать Украине все требуемые вооружения

Однако, по словам главы Белого дома, коллективный Запад не может предоставить Украине все вооружения, которых требует Киев. Как утверждает он, это можно привести к расколу в Североатлантическом альянсе и Евросоюзе и Третьей мировой войне.

"Почему мы не дадим Украине все, что они хотят, чтобы мы дали? По двум причинам. Есть целый Альянс, которому критически важно поддерживать Украину. И если мы дадим Украине то, что фундаментально отличается от того, что уже туда поступает, это может привести к расколу НАТО, ЕС и всего мира", - считает Байден.

При этом он отметил, что Украина может добиться победы над Россией на поле боя, и Запад окажет ей соответствующую военную помощь.

"Мы дадим Украине то, что ей надо, чтобы добиться успеха на поле боя", - подчеркнул президент США Джо Байден.

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря поехал с визитом в США. Украинский гарант отправился в первую международную поездку с момента полномасштабного нападения России. Он провел встречу с президентом Штатов Джо Байденом, американскими высокопоставленными чиновниками и выступил в Конгрессе.

В ходе совместной пресс-конференции Байден заявил, что Украине передается батарея ЗРК Patriot. Кроме того, по его словам, 50 государств отправят Киеву более 2 тысяч танков, другой бронетехники, 800 артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских снарядов и больше 50 MLRS.

Президента Украины Владимира Зеленского во время его выступления в Конгрессе США парламентарии приветствовали стоя и аплодисментами.

Зеленский призвал Штаты усилить военную поддержку Украины и сказал, что битва за Бахмут на Донетчине определит, как будут развиваться события в дальнейшем. Кроме того, Зеленский отметил, что Киев не просит Вашингтон отправлять своих солдат на войну РФ против Украины.

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