Расширение фронта: экс-командир Азова спрогнозировал направления наступления РФ

Новое наступление РФ может стать для Украины огромной проблемой, не исключил Максим Жорин.

Мобилизация в России / Фото Telegram

В 2023 году российские оккупанты могут пойти в новое наступление и рассматривают для этого три сценария, заявил бывший командир полка "Азов" Максим Жорин.

"Скорее всего, они попытаются увеличить линию фронта, выбрав одно из направлений, по которому наступать — либо Харьковская область, либо Киевская область, либо даже западные области", — подчеркнул он в интервью Радио NV.

Собеседник считает, что это будет непростое время и новое наступление РФ может стать для Украины огромной проблемой.

"И все эти мобилизованные еще много бед принесут на нашу землю", — предупредил он.

Экс-командир Азова считает, что мобилизованных россиян будет очень много - больше, чем цифра в 300 тыс. человек, фигурировавшая в СМИ.

"Пока мы смеялись с видео, где они пьяные валяются, дерутся, что-то с ними происходит, происходила подготовка этих мобилизованных, формирование из них новых подразделений, вооружение. Я уверен, что мобилизовали гораздо больше, чем 300 тысяч. Их все же вооружат, их все же посадят на технику. И именно за счет этих подразделений попытаются сделать вторую волну наступления", — добавил Жорин.

Угроза нового наступления РФ

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты попытаются вновь пойти в большое наступление в период с середины декабря 2022 года до конца февраля 2023 года. Захватчики попытаются достичь хоть каких-то результатов на фронте, чтобы потом показать их российскому диктатору Владимиру Путину к "годовщине" начала войны.

Напомним, представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские оккупанты пытаются любой ценой захватить новые территории. На востоке враг поменял тактику и хочет прорвать линию обороны украинских защитников.

Ранее Столтенберг заявил о том, что Россия пытается "заморозить, как минимум, на короткое время" сложившуюся ситуацию на театре военных действий войны против Украины.

По его мнению, оккупанты планируют тем самым восстановить свои силы и начать новое наступление весной следующего года.

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