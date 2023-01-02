"Что такое 600 человек для РФ": россияне цинично отреагировали на удар ВСУ по оккупантам в Макеевке

В ночь на 1 января украинские военные нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в Макеевке Донецкой области.
В Twitter OSINT-расследователь Бенджамин Питет опубликовал спутниковые снимки разрушенного в результате удара ПТУ в Макеевке Донецкой области, в котором была обустроена база оккупантов.
Фотографии сделаны спутником компании Planet Labs.
Согласно опубликованным кадрам, здание училища в результате ракетного удара полностью разрушено, а часть обломков строения осыпались на дорогу, которая ведет к ПТУ.
А вот россияне цинично отреагировали на новость о ликвидации своей армии.
Удар по базе оккупантов в Макеевке - что известно
1 января, ровно в полночь, было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты русской армии.
Известно, что в помещении могло находиться до 600 оккупантов.
По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла.
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