"Что такое 600 человек для РФ": россияне цинично отреагировали на удар ВСУ по оккупантам в Макеевке

Фотографии из Макеевки были сделаны спутником компании Planet Labs.

Макеевка взрыв / скриншот

В ночь на 1 января украинские военные нанесли удар по району сосредоточения оккупантов в Макеевке Донецкой области.

В Twitter OSINT-расследователь Бенджамин Питет опубликовал спутниковые снимки разрушенного в результате удара ПТУ в Макеевке Донецкой области, в котором была обустроена база оккупантов.

Фотографии сделаны спутником компании Planet Labs.

Спутниковые снимки из Макеевки / Бенджамин Питет

Согласно опубликованным кадрам, здание училища в результате ракетного удара полностью разрушено, а часть обломков строения осыпались на дорогу, которая ведет к ПТУ.

А вот россияне цинично отреагировали на новость о ликвидации своей армии.

Удар по базе оккупантов в Макеевке - что известно

1 января, ровно в полночь, было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты русской армии.

Известно, что в помещении могло находиться до 600 оккупантов.

По непроверенной информации, по меньшей мере, половина из них погибла.

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