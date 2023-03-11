"Держим оборону": полковник объяснил, почему Украине так важно не отдавать Бахмут

Полковник подчеркнул, что вскоре РФ придется признать поражение, потому что ее войска не смогли взять ни "Киев за три дня", ни другие украинские области.

Полковник объяснил, почему Украине так важно не отдавать Бахмут / 10 ОГШБр Эдельвейс, УНИАН

Украинские защитники продолжают держать оборону под Бахмутом, уничтожая много вражеской техники и личного состава. Этот город-крепость имеет важное значение как для российских захватчиков, так и для Украины. Именно поэтому ВСУ так просто не отступят из этого города. Об этом в интервью Главреду рассказал первый заместитель командующего Украинской добровольческой армии, командир отряда "Юг" УДА в составе 28-й ОМБр полковник Сергей Ильницкий ("Сокол"), который воюет сейчас под Бахмутом.

"Для нас Бахмут важен тем, что это место, где мы уничтожаем много сил врага и его техники. Причем мы находимся на хорошо подготовленных позициях, зато у россиян там позиции не подготовлены, из-за чего они и теряют так стремительно личный состав", - рассказал Ильницкий.

Также он прокомментировал, почему захватчики так вцепились в этот город и, несмотря на бешеные потери, продолжают штурмовать Бахмут.

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"Чем Бахмут важен для россиян? Как мы помним, россияне имеют целью выйти на административные границы и захватить полностью Донецкую и Луганскую области, а Бахмут – это один из городов Донецкой области. Не имея никаких побед, российское военное руководство сделало ставку именно на этот город, поскольку признать свое поражение ему очень не хочется", - пояснил полковник.

Впрочем, по его словам, рано или поздно России придется признать поражение, потому что российские войска не смогли взять ни "Киев за три дня", ни другие украинские области. К тому же, как подчеркнул Ильницкий, ВСУ проводят контрнаступательные действия.

"Пока мы здесь, под Бахмутом, держим оборону, где-то готовится сила, которая будет проводить наступательные действия и освобождать украинские территории", - подчеркнул он.

Ситуация в Бахмуте

Недавно солдат-гранатометчик 5-го отдельного штурмового полка ВСУ Юрий Сиротюк рассказал, что боевые действия вокруг Бахмута продолжаются непрерывно. Захватчики круглосуточно атакуют, используя "Грады", танки, артиллерию и мины.

По словам военного эксперта Олега Жданова, российские оккупационные войска продолжают безостановочно штурмовать Бахмут Донецкой области. Захватчики имеют частичный успех, а потому руководство Вооруженных сил Украины может принять решение о выводе украинских бойцов из города.

"Я думаю, что командование примет такое решение несмотря на то, что нам удалось за последние сутки не допустить продвижения российских войск на замыкание кольца вокруг города. За сутки враг не продвинулся в сторону окружения ни на метр. Мы удерживаем фланги на севере, северо-западе и юго-западе от Бахмута", - рассказал он.

Как отметил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сейчас в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими захватчиками. Но Вооруженные силы Украины мужественно держат оборону и пока не собираются покидать город-крепость.

"Пока нет. Там продолжаются бои, есть проблемы... Там сегодня был командующий Сырский и соответственно оценена оперативная обстановка. Да, есть проблемы - взорвали мост, который позволял обеспечивать надлежащее снабжение Бахмута. Но там есть другие возможности, обеспечение продолжается. Соответственно оперативная обстановка такая же, как была вчера, позавчера и тому подобное. Идут интенсивные уличные бои", - отметил Подоляк.

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