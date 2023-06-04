ВСУ ждет успешное контрнаступление с возвращением территорий – советник Байдена

Куда дойдет армия Украины при контрнаступлении – зависит от последующего развития событий, считает советник президента США Байдена Джейк Салливан.

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Украине удастся вернуть существенную часть территорий - Салливан / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 10 ОГШБр

Контрнаступательная операция позволит ВСУ вернуть под контроль "стратегически существенную часть своей территории". Перспективы продвижения украинских войск зависят от дальнейшего развития событий. Ситуация на поле боя окажет значительное влияние на будущие переговоры Киева и Москвы. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Как сообщает CNN, он сказал о том, что грядущее контрнаступление армии Украины позволит освободить от оккупации РФ важную часть территории страны.

"Насколько именно существенную и где именно – это будет зависеть от развития событий на местах, когда украинцы начнут наступление, но мы считаем, что украинцы добьются в нем успеха", - сказал чиновник.

Также Джон Салливан подчеркнул, что для переговоров Украины и России "нет никакого графика", однако ситуация на поле боя значительным образом отразится на позициях сторон в рамках итогового переговорного процесса по завершению войны.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что Украина уже готова к переходу в контрнаступление.

По его словам, Киев не получил все вооружения, которые нужны, однако ждать еще месяц ВСУ не могут.

Министр обороны Алексей Резников полагает, что силы обороны Украины могут пойти в наступление сразу на нескольких участках фронта.

Армия в рамках военной операции будет освобождать свои земли, но не собирается на территорию страны-агрессора России.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилов заявил, что, несмотря на серьезное усиление ракетных ударов со стороны оккупанта России, Москве не удалось сорвать подготовку Украины к контрнаступлению.

Организация операции идет по плану.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан сделал прогноз о двух контрнаступлениях ВСУ:

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