ВСУ подошли ко 2-й линии обороны РФ на Запорожье в 3-х точках – экс-командир"Айдара"

Защитники Украины уже прорвали первую линию обороны российских оккупантов в Запорожской области. Запорожское направление является решающим.

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ВСУ подошли ко второй линии обороны оккупантов на Запорожье в трех точках/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рицарей Зимнего похода, УНИАН

Украинские военные уже длительное время проводят контрнаступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях в Запорожской области. Им уже удалось прорвать первую линию обороны, и они вышли ко второй линии обороны российских оккупантов в трех точках.

Об этом рассказал экс-командир взвода батальона "Айдар", общественный активист Евгений Дикий в эфире "Апостроф TV". Он отмечает, что защитникам Украины удалось выйти на вторую линию обороны врага в трех точках – Роботино, Орехов, Старомайорское.

"Это три линии, где мы ближе всего к прорыву второй линии, именно "линия Суровикина" распиарена. Она сильно отличается от первой линии. Я не берусь говорить, какая из них проще. Там простой нет, там очень сложно на обоих. Но они по-разному сделаны", – отметил Дикий.

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По его словам, первая линия обороны противника – это были почти сплошные минные поля. Оборонительные пункты российская оккупационная армия разбросала на разных высотах, их брали защитники Украины.

Вторая линия обороны, по словам Дикого, сделана по-другому. Там мины установлены с меньшей плотностью, иначе российские захватчики просто не смогли бы ездить между первой и второй своими линиями.

"А зато сама (вторая – ред.) линия обороны – это почти сплошные пару сотен километров связанных между собой земляных траншей", – сказал Дикий.

Он подчеркнул, что запорожское направление является решающим, а город Токмак является ключом к Мелитополю и Бердянску.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий – украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Контрнаступление ВСУ

В Минобороны Украины назвали самое горячее направление на фронте. Всю прошлую неделю российские оккупанты пытались снова взять под свой контроль районы Харьковской области, поэтому сложные бои шли прежде всего на Купянском направлении, заявила заместитель министра обороны Анны Маляр.

Ранее в Минобороны рассказали, что ВСУ продвинулись в Запорожской области, но 2 проблемы тормозят движение на юге. Оккупанты не только поставили много мин, но и укрепили ключевые господствующие высоты бетоном, что затрудняет продвижение украинских военных, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Австрийский военный эксперт Том Купер отмечал, что контрнаступление ВСУ отстает от графика, потому что его модифицировали в другой тип операции. Сейчас украинские военные не пытаются продвигаться, а провоцируют российских оккупантов на контратаки, "что просто идеально", считает Том Купер.

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