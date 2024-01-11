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Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов

Ангелина Подвысоцкая
11 января 2024, 19:39
В Украине могут сойти снежные лавины. Синоптики объявили 2 уровень опасности.
Снег и жесткий мороз: где в Украине ударит -14 градусов
Прогноз погоды в Украине на 12 января / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 12 января будет снежной и морозной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти снежные лавины. Там объявили 2 уровень опасности.

погода 12 января
Прогноз погоды в Украине на 12 января / фото: ventusky

Погода 12 января

В Украине 12 января будет облачно с прояснениями. В этот день в Украине прогнозируют небольшой снег, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

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"Температура ночью и днем 8-13° мороза, ночью на Черниговщине и Сумщине до 16° мороза; в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье в течение суток 2-7° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -14

По данным meteoprog, 12 января будет морозно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -14...-1 градуса. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха опустится до -3...0 градусов.

погода 12 января
Прогноз погоды в Украине на 12 января / фото: meteoprog

Погода 12 января в Киеве

В Киеве 12 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой снег, на дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью и днем 8-13° мороза; в Киеве ночью и днем около 10° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 12 января
Прогноз погоды в Украине на 12 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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