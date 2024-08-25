Времени зря не теряют: что на самом деле делают коты, когда хозяева уходят из дома

Хозяева часто представляют, как их котики устраивают хаос или безнадежно ждут под дверью, пока они не вернутся. Эксперты по поведению животных углубились в то, что именно делают наши котики в эти одинокие часы, сообщает DailyRecord.
По данным Quora, несколько едва заметных признаков могут свидетельствовать о том, что они действительно ожидают вашего возвращения. Если кот выбирает места вблизи входа, это может означать, что он проводит время у входной двери или окна, из которого открывается вид на улицу.
"Некоторые коты даже приседают и внимательно наблюдают за улицей", - отмечается на сайте.
Еще один признак - дополнительная суета, которую создает ваш пушистый друг, когда вы возвращаетесь домой. Кошка, которая с особым энтузиазмом встречает ваше возвращение, прижимаясь к голове или мурлыча, скорее всего, соскучилась по вам. То же самое касается кота, который ходит за вами больше, чем обычно, после вашего отсутствия, стремясь к вашему вниманию и компании, добавляет Квора.
Между тем в TikTok один владелец кота поделился видео, на котором его любимец сидит и ждет возвращения, как он "всегда" делает.
"Каждый день, когда я прихожу домой с работы, Майло всегда сидит у двери и ждет меня. И он сразу же требует, чтобы я уделил ему все свое внимание. Он прижимается ко мне и ждет, когда я возьму его на руки, как ребенка", - написал пользователь TikTok.
Смотрите видео о том, что делает кот после возвращения хозяина домой:
@mrmilothechonk We've been doing this ever since he was a kitten ? #foryou#foryoupage#viral#cats#catsoftiktok♬ Here With Me - d4vd
По данным специалистов, коты держатся необычно близко к хозяевам, когда они передвигаются по дому, чтобы восстановить связь из-за близости. Более того, ваше отсутствие может вызвать голосовую тоску: некоторые домашние любимцы грустно мяукают под окнами или дверью, что может означать, что они зовут вас вернуться.
Исследования также показали, что кошки обладают когнитивными картами своих домов и распорядка дня, что позволяет им "распознавать паттерны", такие как обычное местонахождение членов семьи. Коты также демонстрируют более высокий уровень гормонов стресса, таких как кортизол, когда остаются в одиночестве, по сравнению с теми, что находятся с хозяевами или другими животными-друзьями.
"В одном исследовании котов снимали на видеокамеры, когда они были дома одни. Исследователи наблюдали больше поведения, связанного с тревогой, например, чрезмерный уход, когда хозяева отсутствовали долгое время, но хорошо приспособленные домашние коты с игрушками/интерактивными кормушками способны развлекать себя, как только начальный дистресс проходит после отъезда хозяина", - отмечают специалисты.
Однако исследования показывают, что кошки не проводят все свое время под дверью и окнами, ожидая возвращения хозяев, и не находятся в состоянии постоянной бдительности. Считается, что большинство котов приспосабливаются и находят способы развлечься.
"Хотя коты, как и люди, страдают от разлуки со своими социальными партнерами, исследование показывает, что они не испытывают такого настойчивого, тоскливого "ожидания", которое мы часто себе представляем. Коты продолжают жить со своими независимыми натурами", - резюмировали специалисты.
Что известно о Daily Record
Daily Record - шотландская национальная таблоидная газета, базирующаяся в Глазго. Газета выходит с понедельника по субботу, а ее веб-сайт обновляется каждый час, семь дней в неделю. Сестринским изданием "Рекорд" является "Санди Мейл". Оба издания принадлежат компании Reach plc и, как следствие, имеют тесную связь с общебританской газетой Daily Mirror, сообщает Википедия.
The Record освещает британские новости и спорт с шотландским фокусом. Ее веб-сайт может похвастаться самой большой читательской аудиторией среди всех издательств, базирующихся в Шотландии.
Вам также может быть интересно:
- Не только признак любви: почему кот спит рядом с человеком - простое объяснение
- Сухой корм или влажный: чем вообще лучше не кормить котов - ответ биохимика
- Делают странные вещи: как определить, что кот счастлив - хозяева и не догадываются
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред