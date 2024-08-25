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Времени зря не теряют: что на самом деле делают коты, когда хозяева уходят из дома

Юрий Берендий
25 августа 2024, 14:49
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Эксперты по поведению животных рассказали, чем занимаются коты, когда хозяева уходят из дома и пушистики остаются одни в доме.
Времени зря не теряют: что на самом деле делают коты, когда хозяева уходят из дома
Что делают коты, когда хозяева уходят из дома - объяснение удивит / Коллаж Главред, фото: pexels

Хозяева часто представляют, как их котики устраивают хаос или безнадежно ждут под дверью, пока они не вернутся. Эксперты по поведению животных углубились в то, что именно делают наши котики в эти одинокие часы, сообщает DailyRecord.

По данным Quora, несколько едва заметных признаков могут свидетельствовать о том, что они действительно ожидают вашего возвращения. Если кот выбирает места вблизи входа, это может означать, что он проводит время у входной двери или окна, из которого открывается вид на улицу.

"Некоторые коты даже приседают и внимательно наблюдают за улицей", - отмечается на сайте.

видео дня

Еще один признак - дополнительная суета, которую создает ваш пушистый друг, когда вы возвращаетесь домой. Кошка, которая с особым энтузиазмом встречает ваше возвращение, прижимаясь к голове или мурлыча, скорее всего, соскучилась по вам. То же самое касается кота, который ходит за вами больше, чем обычно, после вашего отсутствия, стремясь к вашему вниманию и компании, добавляет Квора.

Между тем в TikTok один владелец кота поделился видео, на котором его любимец сидит и ждет возвращения, как он "всегда" делает.

"Каждый день, когда я прихожу домой с работы, Майло всегда сидит у двери и ждет меня. И он сразу же требует, чтобы я уделил ему все свое внимание. Он прижимается ко мне и ждет, когда я возьму его на руки, как ребенка", - написал пользователь TikTok.

Смотрите видео о том, что делает кот после возвращения хозяина домой:

По данным специалистов, коты держатся необычно близко к хозяевам, когда они передвигаются по дому, чтобы восстановить связь из-за близости. Более того, ваше отсутствие может вызвать голосовую тоску: некоторые домашние любимцы грустно мяукают под окнами или дверью, что может означать, что они зовут вас вернуться.

Исследования также показали, что кошки обладают когнитивными картами своих домов и распорядка дня, что позволяет им "распознавать паттерны", такие как обычное местонахождение членов семьи. Коты также демонстрируют более высокий уровень гормонов стресса, таких как кортизол, когда остаются в одиночестве, по сравнению с теми, что находятся с хозяевами или другими животными-друзьями.

"В одном исследовании котов снимали на видеокамеры, когда они были дома одни. Исследователи наблюдали больше поведения, связанного с тревогой, например, чрезмерный уход, когда хозяева отсутствовали долгое время, но хорошо приспособленные домашние коты с игрушками/интерактивными кормушками способны развлекать себя, как только начальный дистресс проходит после отъезда хозяина", - отмечают специалисты.

Однако исследования показывают, что кошки не проводят все свое время под дверью и окнами, ожидая возвращения хозяев, и не находятся в состоянии постоянной бдительности. Считается, что большинство котов приспосабливаются и находят способы развлечься.

"Хотя коты, как и люди, страдают от разлуки со своими социальными партнерами, исследование показывает, что они не испытывают такого настойчивого, тоскливого "ожидания", которое мы часто себе представляем. Коты продолжают жить со своими независимыми натурами", - резюмировали специалисты.

Что известно о Daily Record

Daily Record - шотландская национальная таблоидная газета, базирующаяся в Глазго. Газета выходит с понедельника по субботу, а ее веб-сайт обновляется каждый час, семь дней в неделю. Сестринским изданием "Рекорд" является "Санди Мейл". Оба издания принадлежат компании Reach plc и, как следствие, имеют тесную связь с общебританской газетой Daily Mirror, сообщает Википедия.

The Record освещает британские новости и спорт с шотландским фокусом. Ее веб-сайт может похвастаться самой большой читательской аудиторией среди всех издательств, базирующихся в Шотландии.

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