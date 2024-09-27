Умерла звезда Гарри Поттера и "Аббатство Даунтон"

Мэгги Смит умерла на 89 году жизни.

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Умерла актриса Мэгги Смит / Коллаж Главред, фото Википедия

Актриса Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере и "Аббатству Даунтон", умерла в возрасте 89 лет, сообщила ее семья.

Как сообщает Би-Би-Си, легенда британской сцены и экрана, она выиграла два "Оскара" за свою карьеру — за "Расцвет мисс Джин Броди" в 1970 году и "Калифорнийскую сюиту" в 1979 году.У нее было еще четыре номинации, и она получила восемь премий BAFTA.

Кто такая Мэгги Смит Мэгги Смит - английская актриса. видео дня По данным Википедии, она является двукратным лауреатом премии "Оскар", семикратным лауреатом премии BAFTA, трёхкратная обладательница премии "Золотой глобус", четырёхкратный лауреат "Эмми" (2003, 2011, 2012, 2016), пятикратная обладательница премии Гильдии киноактёров США, лауреат премии "Тони" и почётной премии Лоуренса Оливье. Дама-Командор ордена Британской империи (1990), кавалер ордена Кавалеров Почёта (2014).

В заявлении ее сыновей Тоби Стивенса и Криса Ларкина говорится: "С большой грустью мы должны объявить о смерти госпожи Мэгги Смит. Она мирно скончалась в больнице рано утром в пятницу 27 сентября. Будучи очень скрытным человеком, она была с друзьями и семьей в конце. У нее остались двое сыновей и пятеро любящих внуков, которые опустошены потерей своей необыкновенной матери и бабушки".

"Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить замечательный персонал больницы Челси и Вестминстера за их заботу и неизменную доброту в ее последние дни."Мы благодарим вас за все ваши добрые сообщения и поддержку и просим вас уважать нашу частную жизнь в это время", - сообщила семья актрисы.

Карьера Мэгги началась в театре, но она получила свою первую номинацию на премию BAFTA в 1958 году за мелодраму "Некуда идти".

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