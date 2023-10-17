"Это благословение": мужчина неожиданно отреагировал на гибель девочки.

Террористы ХАМАС напали на Израиль и убили много мирных людей. Тогда погибла и 8-летняя Эмилия. Отца девочки не знал, что случилось с ней. Когда он узнал о смерти дочери, что стало значительно легче. Об этом сообщает TSN.UA.
Мужчина назвал смерть дочери "благословением". Двое суток ничего не было слышно о доченьке. Он вздохнул с облегчением, узнав о ее гибели. Все это время мужчина боялся, террористы могут взять врага в плен.
Сейчас с отцом девочки работают соцслужбы и поддерживают друзья. К тому подходят друзья его дочери и обнимают. Они уже все понимают. Выжившие готовы вернуться в свой кибуц несмотря ни на что, только ждут разрешения от военных.
Ситуация в Израиле
13 октября стало известно о том, что армия Израиля вошла в Сектор Газа. Израильские военные собирались ликвидировать террористов и освободить пленных. Солдатам удалось собрать доказательства, которые могут помочь найти заложников.
Впоследствии сообщалось о том, что Израиль объявил о ликвидации одного из главарей ХАМАС. ЦАХАЛ беспилотником ликвидировал командира спецназа террористов ХАМАС Али Кадхи, руководившего нападением.
14 октября стало известно о том, что Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа. На границе заметили танки, бронетехнику, гаубицы и другую военную технику.
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