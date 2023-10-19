Чего ждать на фронте весной: эксперт спрогнозировал действия России

Александр Мусиенко допускает, что российские войска пойдут в новое наступление весной.

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ВСУ ведут активную оборону и одновременно продвигаются вперед / Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Продвижение ВСУ весной будет зависеть, в частности, от предоставленных пакетов военной помощи от Запада. От этого будет отталкиваться и армия захватчиков.

Как рассказал в интервью Главреду военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пакеты оборонительного характера не позволят Украине достичь существенного прогресса в контрнаступлении.

А вот в случае передачи Украине наступательного вооружения россияне будут изо всех сил пытаться продолжать втягивать ВСУ в бои на востоке.

"Потому что защита юга для врага сейчас является приоритетной задачей", - объяснил Мусиенко.

А дальше, в зависимости от пакетов помощи, россияне будут корректировать свои действия.

Мусиенко также не исключает возможности, что ВСУ могут дать успешный встречный бой даже в условия наступления ВС РФ, отбить атаки, перейти в наступление и достичь определенных успехов тактического характера.

Смотрите видео интервью Александра Мусиенко Главреду:

Не надо исключать и определенных неожиданностей, которые могут быть с украинской стороны, и действий ВСУ на других направлениях.

"В частности, на юге. И не только на мелитопольском, а, возможно, и с правого на левый берег Херсонщины. Это так же работа малых групп и мощная огневая поддержка, которые могут создавать определенные условия для отвоевывания новых рубежей и плацдармов. Возможно, не стратегического характера, но тактического", - высказался Мусиенко.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Россия пошла в новое наступление

Уже несколько недель оккупанты ведут новое масштабное наступление на востоке Украины, чтобы заставить Генштаб ВСУ перебросить войска с юга, где у защитников наметился определенный успех.

Самые агрессивные бои ведутся на Авдеевском направлении. Здесь враг пытается окружить город и в перспективе выйти на Нью-Йорк, Константиновку и Покровск.

Кроме того, ВС РФ стягивают ресурсы на Купянск. Через город проходит важный для оккупантов ж/д узел.

Но у агрессора ничего не получается - Россия несет огромные потери в войсках и технике. Например, накануне стало известно об еще одной "эпической" битве под Авдеевкой, в ходе которой противник, имея существенное преимущество в живой силе, потерял 63 ед. военной техники. Все поле боя укрыто трупами российских солдат.

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