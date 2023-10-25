Австралия выделила Украине новый пакет военной помощи: что в него войдет

Премьер-министр Энтони Албенизи заявил, что элементы нового пакета помощи предоставят Украине одни из лучших технических возможностей в своей отрасли в мире.

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Австралия выделила Украине новый пакет военной помощи / Фото: ОП, pixabay.com, defence.gov.au

Австралия отправляет в Украину новый пакет военной помощи размером 12 млн долларов. В него вошли 3D-принтер по металлу и системы борьбы с дронами, сообщает The West Australian.

Премьер-министр Энтони Албенизи заявил, что элементы нового пакета помощи предоставят Украине одни из лучших технических возможностей в своей отрасли в мире.

Что вошло в пакет военной помощи:

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оборудование для разминирования;

портативные рентгеновские аппараты;

3D-принтер по металлу;

системы противодействия дронам.

"3D-принтеры по металлу можно использовать для печати запасных частей при разминировании, а портативное рентгеновское оборудование может оказать жизненно важную помощь украинскому персоналу на поле боя", - заявил министр оборонной промышленности Пэт Конрой.

Кроме того, правительство Австралии отправило самолет E-7A Wedgetail Королевских ВВС Австралии в Германию для поддержки усилий по защите ворот международной гуманитарной и военной помощи Украине. По словам официальных лиц, это развертывание является выполнением обязательств, взятых Австралией перед визитом Албенизи на саммит НАТО в Литву в июле.

"Австралия по-прежнему твердо поддерживает Украину в защите от незаконного и аморального вторжения России", - сказал Албенизи.

Военная помощь Украине

США планируют ежемесячно понижать размер бюджетной помощи Украине. Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Конгресс с запросом о выделении дополнительного финансирования Украине. Речь идет о выделении в следующем финансовом году 11,8 миллиарда долларов со снижением ежемесячного размера на 825 миллионов долларов - 1,1 миллиарда долларов.

Украина получила мощный пакет военной помощи от Германии. Он включает передачу беспилотников и самоходных зениток Gepard. Это официально подтвердили в Германии.

Украина может получить истребители F-16 от стран-союзников на Западе в первой половине 2024 года. Для того чтобы Киеву передали самолеты, нужно завершить обучение пилотов и подготовить нужную инфраструктуру. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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