Лавров подтвердил 'намеком' тайные переговоры по отмене части санкций

Россию предложения по ослаблению санкций до сих пор не устраивают.

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РФ ведет переговоры с ООН / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот

Глава российского МИДа Сергей Лавров во время пресс-конференции G-20 в Индии фактически подтвердил информацию, появившуюся ранее в немецком таблоиде BILD, о переговорах по частичному снятию санкций.

Ранее BILD писал, что такие переговоры в обмен на возвращение Москвы к "зерновой сделке" ведет генсек ООН Антониу Гутерриш. Но из-за отсутствия официального подтверждения со стороны ООН (журналисты в материале ссылались на секретное письмо Гутерриша) информация больше напоминала "слухи".

В своем комментарии Лавров не стал указывать, от кого исходило предложение. Однако по реакции российского министра было видно, что Кремль эти предложения встретил "прохладно".

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"Нам передали часть предложений, что российским компаниям по производству удобрений будут возвращены их замороженные активы, но при этом этим компаниям по-прежнему не будут разрешать проводить банковские операции. Потому какие предложения не возьми - везде будут такие полутона", - пожаловался Лавров.

Кроме того, Лавров также возмутился тем, что Украина такие предложения отвергает.

"Не забудем, что официальный представитель украинского МИДа прямо заявил, что Киев категорически против того, чтобы снижать санкционное давление на Россию в любой форме, в том числе в интересах экспорта наших удобрений и продовольствия. Так что судите сами, кто здесь какие позиции занимает: кто говорит правду, кто ... - не очень", - высказался глава МИД РФ.

Затем он повторил слова Путина, который в ультимативной форме настаивал на "выполнеии всех действий, необходимых для снятия любых препон экспорта (удобрений и зерна)". После чего Москва якобы "обещает" возвратиться к коллективной реализации Черноморской инициативы.

Что еще предложил Гутерриш России?

Согласно опубликованному письму, Гутерриш, в частности, предложил российскому госбанку вернуться в SWIFT.

Для обхода санкций генсек ООН предлагает использовать специально основанную дочернюю компанию подсанкционного российского банка под названием "RSHB Capital SA".

Более того, ООН хочет застраховать российские корабли от украинских атак.

Как отреагировали в Украине

В украинских правительственных кругах говорят, что предложения Гутерриша являются "невероятным оскорблением" и "наградой за агрессивное поведение России" со стороны ООН.

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