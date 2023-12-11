Предателя "вели" давно: СМИ раскрыли детали ликвидации Кивы СБУ в Подмосковье

Спецоперация СБУ готовилась долгое время и была успешно реализована, рассказал источник.

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Появились подробности ликвидации Ильи Кивы / Коллаж: Главред, Фото: Лига, УНИАН

Стали известны новые подробности ликвидации сбежавшего в РФ бывшего депутата Верховной Рады от пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы.

Детали операции в Московской области по уничтожению предателя сообщает Лига со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

"Спецоперация СБУ готовилась долгое время и была успешно реализована Службой", - говорится в сообщении.

видео дня

Уточняется, что источники поделились эксклюзивными фото и видео с места ликвидации предателя Кивы.

Добавим, что также публикуются кадры с места ликвидации Кивы. На фото запечатлено, что уничтоженный предатель лежит на снегу, а возле него виднеются пятна крови.

Новые подробности ликвидации предателя Кивы

Также на видео запечатлен наблюдательный пункт, где ожидали коллаборанта — недалеко от этого места он снимал свои многочисленные пропагандистские ролики.

Отмечается, что Кива был одной из приоритетных целей, его "вели" давно, изучая детали маршрутов передвижения, распорядок его дня и привычки. Несмотря на серьезную охрану, его удалось ликвидировать.

Место ликвидации Ильи Кивы / Скриншот

Внимание! На фото зафиксированы чувствительные кадры.

Кадры с места ликвидации Кивы можно посмотреть по этой ссылке.

Ликвидация Кивы

В ночь на 6 декабря украинского предателя Илью Киву ликвидировали в Подмосковье. Украинские СМИ писали, что за его ликвидацией стоит СБУ, а в ГУР затем подтвердили факт смерти преступника.

Тело Кивы обнаружили лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club". СМИ писали, что пророссийский политик получил смертельное ранение в лесопарке и, истекая кровью, какое-то время шёл по тропинке в сторону основного здания отеля.

Кива за предательство Украины ранее был объявлен в международный розыск. В Москве он зарабатывал на эфирах российских пропагандистов, неся бред об Украине и украинцах. В частности, в июне бывший депутат ВР заявил, что в Украине взяли интервью у "трупа" Буданова. Кроме того, предатель не скрывал, мечтающий об антиправительственных беспорядках в Киеве.

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