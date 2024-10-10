Повестки военнообязанным: "Укрпочта" передала в доставку более 20 тысяч писем

Военнообязанные украинцы начали получать повестки через "Укрпочту". Более 20 тысяч повесток уже передано в доставку, рассказал в интервью Украинскому радио генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский.
"Доставляем. Эти письма ничем не отличаются от судебных повесток, документов или штрафов за нарушение ПДД (Правил дорожного движения), которые мы доставляем", - отметил он.
Смелянский попросил людей с пониманием относиться к рассылке повесток и отметил, что доставка происходит в соответствии с адресами, которые указывают военнообязанные в системах "Резерв+" или "Оберіг".
"Кстати, даже есть адрес - Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку. Но надеюсь, что благодаря Вооруженным Силам Украины рано или поздно мы это сможем сделать. Поэтому да, рассылаем", - рассказал гендиректор "Укрпочты".
При этом каждая повестка находится под четким контролем каждый день, является номерной и защищенной.
Кто такой Игорь Смелянский?
Смелянский Игорь - украинский топ-менеджер, с 2016 года генеральный директор Укрпочты, член Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром", пишет Википедия.
Повестки в Украине - что известно
Напомним, что повестки для посещения Территориальных центров комплектования через Укрпочту получат в первую очередь те граждане, которые обновили свои данные в приложении Резерв+.
Накануне Кабинет Министров внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период. Установлено, что прибыть в ТЦК по повестке нужно из населенного пункта, являющегося административным центром области, в течение семи суток, а из других населенных пунктов - в течение десяти суток.
Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины планирует внедрить новый формат повесток, которые будут содержать QR-код. Обновленные повестки уже тестируют.
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