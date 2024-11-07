В Украине изменили правила мобилизации для одной группы мужчин: что известно

Работники ТЦК и СП прекратили принудительную мобилизацию мужчин в возрасте 50+ лет из-за внутреннего распоряжения командования Сухопутных войск.

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В учебных центрах ВСУ почти исчезла одна возрастная категория / Коллаж Главред, фото: Коллаж Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, Главред

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В учебных центрах ВСУ осталось менее 10-ти мобилизованных старше 50 лет

ТЦК и СП прекратили принудительную мобилизацию мужчин данной возрастной категории

В Украине в течение последнего месяца работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки была прекращена принудительная мобилизация мужчин старше 50 лет. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на источники в Главном управлении доктрин и подготовки Генштаба ВСУ.

Отмечается, что в учебных центрах ВСУ сейчас остаются менее 10-ти мобилизованных в возрасте 50+ лет.

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Это связано с тем, что после внутреннего распоряжения командования Сухопутных войск в конце сентября, работники ТЦК прекратили обязательную мобилизацию мужчин старше 50 лет.

"В силу своих физических особенностей и хронических болезней старшие люди не могут полноценно выполнять боевые задачи на линии соприкосновения, и боевые бригады (а именно для них сейчас готовят кадры учебные центры) не хотят брать таких людей", - пояснил источник.

При этом, мобилизация граждан в возрасте 50-59 лет возможна при условии наличия у них дефицитных специальностей, которые являются востребованными в армии. В частности, речь идет о сварщиках, ремонтниках тяжелой техники и связистах.

Что известно о законе о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, процесс мобилизации в Украине замедлился с августа, что привело к невыполнению планов Генштаба по комплектованию армии, отметила депутат Соломия Бобровская из партии "Голос".

Военнообязанные со статусом "ограниченно годный" должны обязательно пройти повторную военно-врачебную комиссию до 5 февраля 2025 года, сообщил руководитель отделения воинского учета Ровенского ТЦК и СП Александр Бодин.

Принцип "воюй или работай" уже действует, и через систему "Оберіг" повестки в первую очередь получают военнообязанные, которые не платят налоги, уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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