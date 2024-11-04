'Не 18-летние мальчики': в ВСУ озвучили лучший возраст для мобилизации

Военный эксперт считает, что идеальный боец - это мужчина в возрасте до 30 лет.

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Какой идеальный возраст мужчин для фронта / Коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Коротко:

Необходимо пополнить армию на 500 тысяч человек

Оптимальный возраст для мобилизации - мужчины 30 лет

50-летние психологически готовы, но физически менее выносливы

Оптимальный возраст для мобилизации - мужчины 30 лет, которые имеют лучшее сочетание силы и зрелости. Такое мнение высказал ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, в 50-летнем возрасте сложно выдерживать нагрузки.

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"Не 18-летний мальчик просто после школы, но и не те, кто воюет сейчас - это поколение 50+, часто даже 55+. Я понимаю, что наше 50-летнее поколение лучше психологически готово, но тело уже не то. Оно сдает быстро. А 30-летние - психологически взрослые мужчины, но с еще молодым и физически здоровым телом", - объясняет Дикий.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Он подчеркивает, что разговоры о снижении призывного возраста и обязательной мобилизации женщин пока не имеют смысла.

"Как показала даже регистрация в "Резерв+", у нас мобилизационный резерв только тех, что уже обновили свои данные, около 4 млн. То есть мы можем несколько раз заменить весь нынешний состав ВСУ. Но мы этого не делаем", - сказал он.

Дикий также считает необходимым немедленное пополнение армии на 500 тысяч человек с возможностью мобилизовать дополнительно 20-30 тысяч человек ежемесячно.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - новости по теме

Недавно Рада поддержала законы №12152 и №12151 о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. За продление военного положения проголосовали 311 депутатов, за мобилизацию - 304. Данные законы предусматривают продление на 90 дней, то есть до 7 февраля 2025 года.

Как ранее писал Главред, Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Литвиненко, в Силы обороны Украины уже мобилизовали более миллиона граждан. При этом он добавил, что планируется призвать еще более 160 тысяч человек. Указанное количество обеспечит доукомплектование воинских частей до 85%.

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