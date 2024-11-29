Может лететь 24 часа: в Воздушных силах удивили заявлением о Шахедах

РФ едва ли не ежедневно атакует Украину ударными беспилотниками типа "Шахед". У них значительно увеличилась продолжительность полета. Начальник отдела связей с общественностью Командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш удивил данными. Видео уже разлетелось в Сети.
Он отметил, что сейчас есть случаи, когда "Шахеды" летали над Украиной целые сутки.
"Лично я видел более 24 часов. Он кружил, над различными заказниками, заповедниками. На него там долго охотились, но с остальными все же сбили. Но продолжаться это может достаточно долго. - 24 часа? - Ну где-то так", - сказал Евлаш.
Смотрите видео о полетах "Шахедов" над Украиной:
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, вечером, 28 ноября, страна-агрессор атаковала Киев "Шахедами". В столице были слышны взрывы, по вражеским дронам работала ПВО.
В ночь на четверг, 28 ноября РФ атаковала Украину большим количеством ракет и дронов. В общем российские оккупанты запустили по нашему государству 91 ракету и 97 ударных беспилотников.
Также известно, что 28 ноября, РФ подняла в небо 12 бортов Ту-95МС и запустила ракеты по Украине. Украинцы слышали взрывы. После этого были введены экстренные отключения света.
Читайте также:
- "Мы берем самый эффективный опыт": результаты заседания Ставки Зеленского
- "До Днепропетровской области уже 6 км, оборона не готова": командир сделал заявление
- Обнадеживаться не стоит: эксперт прямо сказал, изменится ли ситуация после ударов по РФ
Кто такой Илья Евлаш?
Евлаш Илья - спикер Воздушных сил ВСУ, майор. Ранее был начальником пресс-службы ОСУВ "Хортица". Временно исполнял обязанности начальника службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ.
Родом из города Мена, что на Черниговщине. Окончил Национальный университет обороны по специальности "Политология" и Киево-Могилянскую академию по специальности "Журналистика". Об этом сообщает Википедия.
До призыва на службу в 2020 году работал корреспондентом на канале "Эспрессо".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред