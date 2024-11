РФ массированно атакует Украину с новой стратегией: NYT о тревожных деталях

Важно:

Удары были нанесены по критически важным объектам электросети, связанным с атомными электростанциями, в ходе недавней атаки РФ на энергосистему Украины.

По данным МАГАТЭ, россияне нанесли удары по электрическим подстанциям, важнейшим для трех действующих атомных электростанций Украины, пишет The New York Times.

И хотя о прямом повреждении реакторов не сообщалось, все они сократили выработку в качестве меры предосторожности, а один был отключен от сети.

В материале уточняется, что РФ атакует энергетику Украины уже не первую зиму, однако электрические сети страны не рухнули. И благодаря тому, что большая часть выработки электроэнергии зависит от атомных станций, которые в значительной степени избежали воздушных атак.

Новая стратегия России состоит в уничтожении подстанций. Атаки на них начались в конце августа, отметило МАГАТЭ. Подчеркивается, что подстанции распределяют электроэнергию с реакторов в другие регионы страны. Три действующих атомных электростанции Украины, в общей сложности девять реакторов, обеспечивают около двух третей мощности всей электроэнергии в стране.

При этом у подстанций также есть еще одна функция: они поставляют электроэнергию на атомные станции, которая необходима для охлаждения реакторов и отработанного топлива.

В свою очередь эксперты ООН уточняют, что "дальнейшее повреждение энергосистемы Украины чревато отключением электроэнергии, что увеличит риск потери действующими ядерными реакторами доступа к сети для питания их систем безопасности", что может привести к серьезной ядерной катастрофе.

Напомним, еще ночью 28 ноября страна-агрессор Россия атаковала Киевскую область, там работали силы ПВО.Воздушные силы зафиксировали движение вражеского беспилотника на севере Киева.

Уже около 5 утра были отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря и на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Из-за угрозы вражеского удара в ряде регионов Украины применены экстренные отключения света.

Впоследствии, как писал Главред, в Харькове прогремел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по предварительным данным, удар был нанесен ракетой. Под обстрелом был один из самых больших районов Харькова.

