Скандал с Орбаном, новая угроза 'Орешника' и конец войны: главные новости Украины, дайджест

Новости Украины 11 декабря по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 11 декабря / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

По Таганрогу ударили ракетой, по Брянску - дронами: загорелась нефтебаза и авиационный комплекс

В ночь на 11 декабря в нескольких городах страны-агрессора РФ раздавались взрывы. В Брянской области дроны атаковали нефтебазу, а в Таганроге - промышленное предприятие.

Как пишет российский Telegram-канал ASTRA, в Брянске после атаки БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод "Транснефти". На канале пишут, что, вероятно, горел наливной пункт нефтепровода "Дружба" в поселке Свень рядом с Брянском.

видео дня

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждает, что за ночь над территорией региона было уничтожено 10 дронов самолетного типа.

Перебрасывают штурмовые группы: в ВСУ раскрыли планы РФ по Запорожской области

Российские оккупанты готовятся к штурмовым действиям в Запорожской области. Враг стянул на передовые позиции штурмовиков и вывез раненых. Захватчики могут прибегнуть к тактике малых групп. Бронетехника, вероятно, будет привлечена в малом количестве, а с воздуха организуется прикрытие авиацией и дронами. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

У Байдена готовят болезненный удар по России: в Bloomberg узнали детали

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена работает над новыми, более жесткими санкциями против агрессора России. Команда хозяина Белого дома рассматривает возможность внедрения ограничений против экспорта российской нефти. Более того, рассматривается вариант санкций против нефтяного "теневого флота", с помощью которого россияне обходят действующие ограничения.

В материале Bloomberg говорится о том, что детали новых ограничений против России пока прорабатываются, но по данным источников, рассматривают ограничения, направленные против некоторых видов российского нефтяного экспорта.

"Все готово к обстрелу": враг накопил ракеты для удара по Украине

Российские оккупанты, вероятно, накопили ресурс на аэродромах стратегической авиации для нового обстрела. Враг еще с лета готовился к ударам по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в комментарии для 24 Канала.

Он отметил, что у российских захватчиков все готово для обстрела Украины.

В РФ масштабный пожар: ВСУ поразили нефтебазу врага в Брянской области - Генштаб

В ночь на 11 декабря Силы обороны Украины поразили нефтебазу российских оккупантов. Атаку на объект официально подтвердили в Генштабе ВСУ.

По предварительным данным, после удара по нефтебазе возник пожар.

"В ночь на 11 декабря подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесен удар по нефтебазе в Брянской области РФ", - говорится в сообщении.

Трамп в Париже назвал две цели в отношении Украины: СМИ раскрыли подробности

Во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским новоизбранный хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что хочет немедленного прекращения огня и переговоров Киева с Москвой для быстрого завершения войны. Трамп был настроен "уважительно и дружелюбно".

Как сообщает Reuters, Зеленский пытался наладить контакт с Трампом и объяснить ему необходимость предоставления Украине гарантий безопасности при любом сценарии завершения российско-украинской войны путем переговоров.

В Сирии повстанцы получали военную помощь от Украины: в WP узнали детали

Сирийские повстанцы, которые пришли к власти в Дамаске, получили от украинских разведчиков беспилотники и другую поддержку. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники, которые знакомы с украинской военной деятельностью за рубежом.

Спасательная операция в Запорожье продолжается 19 часов: под завалами остаются люди

В Запорожье увеличилось количество погибших в результате вчерашнего российского удара. По состоянию на 11 декабря уже известно о 6 погибших гражданах, еще 22 - получили ранения. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федорова.

Он отметил, что спасательная операция после вражеского удара по центру Запорожья продолжается 19 часов. Под завалами еще есть люди.

Трамп сделал заявление о планах относительно войны России и Украины

Главной задачей новой администрации Соединенных Штатов станет завершение российско-украинской войны. На Ближнем Востоке "менее сложная ситуация", поэтому приоритет №1 - Украина. Об этом заявил будущий хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Как сообщает Barron's, в интервью французскому изданию Paris Match он рассказал о том, что после инаугурации в январе ключевым приоритетом администрации США станет завершение войны РФ и Украины.

Сколько ВСУ смогут воевать без помощи США: в Минфине назвали сроки

Украина способна держать оборону без поддержки США как минимум до середины 2025 года. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью изданию El Pais.

По его словам, возможное прекращение помощи является серьезным вызовом для обороноспособности Украины, но не неизбежным коллапсом.

"Я думаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы сопротивляться, по крайней мере, до первой половины 2025 года. Мы обеспечим достаточные бюджетные ассигнования на закупку боеприпасов и необходимой военной техники в 2025 году", - сказал он.

Когда в Украину "придет" ощутимое похолодание: синоптик назвала даты

В четверг, 12 декабря, в большинстве областей Украины без существенных осадков. При этом уже к выходным погода изменится. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, циклон, который сегодня поливает дождем и посыпает снегом, завтра, 12 декабря, постепенно уйдет из Украины.

Трамп начнет "бомбить" режим Путина, если РФ не пойдет на мир - The Telegraph

Новоизбранный президент США Дональд Трамп фактически поставит ультиматум агрессору России по завершению войны против Украины. Вероятны "ковровые бомбардировки" российской экономики. В материале The Telegraph говорится о том, что для России, которая уже сталкивается с нарастающими экономическими трудностями, ситуация с приходом Трампа только ухудшится. Трамп может поставить Путину ультиматум по завершению российско-украинской войны. И это ударит по экономике Кремля.

У Зеленского объявили о позиции Трампа относительно окончания войны

Новоизбранный президент США Дональд Трамп точно намерен завершить российско-украинскую войну. Причем на базе справедливого мира. Киев контактирует с командой Трампа, чтобы уже после его инаугурации начать работу над конкретными темами. Цель Украины - восстановление своей территориальной целостности и суверенитета. Красные линии - в Конституции Украины. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В интервью проекту Карпьяк на Общественном он рассказал о том, что Трамп хочет справедливого мира, а Америка не может поддержать диктатуру Путина.

Окончание войны и переговоры с Россией: у Зеленского объяснили позицию Украины

Мирные переговоры с Россией возможны только на справедливых условиях, соответствующих нормам международного права. Об этом в эфире "24 канала" сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, мир ошибается, надеясь заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Подоляк подчеркнул готовность Украины к переговорам с Россией, но при условии соблюдения справедливых принципов и принуждения агрессора к ответственности в рамках международного права.

Быстрая и дешевая: в СМИ раскрыли характеристики новой украинской ракеты "Рута"

В 2024 году стало известно о разработке украинской ракеты под названием "Рута". Новое оружие является реактивным дроном с дальностью полета до 300 км. Об этом пишет Defense Express.

По данным аналитиков, "Руту" создал стартап Destinus, основанный бизнесменом Михаилом Кокоричем, который ранее покинул РФ и основал компанию в Европе. Эта компания уже обеспечивает Силы обороны Украины винтовыми беспилотниками Lord с дальностью 750-2000 км.

"Мы все надеемся": Зеленский жестко отреагировал на переговоры Орбана и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на телефонные переговоры премьер-министра Венгрии с российским диктатором Владимиром Путиным. Соответствующее заявление он сделал в своем Телеграмм-канале.

"Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции", - написал глава государства.

График отключения света: в Укрэнерго объяснили, какими будут ограничения 12 декабря

В Украине в четверг, 12 декабря, почти в течение всех суток будут действовать графики отключения электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго.

Согласно обнародованной информации, с 07:00 по 22:00 будут применяться графики ограничения для промышленности и бизнеса.

РФ готовит новый удар "Орешником" по Украине: разведка США предупредила об угрозе

Россия может запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности по Украине в ближайшие дни. Президент России Владимир Путин, вероятно, обладает ограниченным количеством ракет "Лещина". Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимного чиновника.

"Приглашение дается всей территории Украины": Зеленский сделал заявление о вступлении в НАТО

Украине необходимо получить приглашение в НАТО в качестве гарантии безопасности. Приглашение должно распространяться на всю территорию Украины в пределах международно признанных границ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBN.

"Приглашение в НАТО - это первый шаг. Это еще не НАТО, но добрая воля. Но что важно - это всегда честные отношения. Приглашение - это честный ответ, будет ли Украина в будущем в НАТО. И это важно сделать, и это первый шаг который, кстати, дает четкий сигнал Путину или любому агрессору будущем. Дает сигнал - Украина будет членом НАТО", - отметил президент.

"Конец войны в Украине за 24 часа": Зеленский объяснил намерения Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп стремится завершить войну в Украине как можно быстрее, но важно сделать это так, чтобы избежать возможности ее повторения в будущем. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для CBN.

"Безусловно, когда президент (избранный президент США Трамп - ред.) говорит о 24 часах, безусловно это вопрос не о том, что он за сутки должен решить такое (закончить войну - ред.). Это очень сложно. Но это говорит, я его слова понимаю, что он хочет это сделать быстро. И мне кажется, что это важно, чтобы это было быстрее точно, потому что каждый день мы теряем людей", - сказал Зеленский.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал высказывания президента Украины Владимира Зеленского относительно его телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным, который состоялся 11 декабря. Свое заявление Орбан обнародовал в среду вечером в соцсети Х.

Премьер-министр Венгрии обвинил украинского президента Владимира Зеленского в отказе от "рождественского перемирия" на фронте и масштабном обмене пленных между Россией и Украиной.

"Система работает на пределе": в Минэнерго рассказали, сколько продлятся отключения света

Украинцам следует быть готовыми к длительным ограничениям в поставках электроэнергии. Графики отключений света будут действовать как минимум до весны 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Роман Андарак в эфире телеканала Новости.LIVE.

По его словам, украинская энергосистема функционирует на пределе своих возможностей после мощных атаки РФ на энергетические объекты Украины.

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