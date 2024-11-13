Миллиарды долларов на оборону: в США назвали оставшуюся на помощь Украине сумму

Важно:
- На помощь Украине осталось более $9 млрд
- США поставили в Украину 83% обещанных боеприпасов
В Министерстве обороны США прокомментировали ситуацию вокруг оставшейся суммы, которую планируется использовать для военной помощи Украине в отражении агрессии РФ.
На помощь Украине осталось более $9 млрд, заявил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, сообщает Голос Америки.
Спикер Пентагона подчеркнул, что США используют все имеющиеся средства для помощи Украине.
Как уточняется, из оставшихся средств:
- $4,3 млрд утвержденные Конгрессом в апреле;
- $2,8 млрд стали доступными после пересчетов;
- $2,2 млрд доступны по программе USAI.
"Мы продолжим оказывать помощь и собираемся использовать имеющиеся средства, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое для сдерживания российской агрессии и борьбы с ней", — заявил представитель Минобороны США
Райдер добавил, что после принятия Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле этого года США поставили в Украину 83% обещанных боеприпасов со складов США, 67% обещанных способностей ПВО и 60% огневых возможностей.
Ранее сообщалось о том, что США профинансируют производство украинских дронов на 800 миллионов долларов, рассказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Вместе с тем, глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления в Киеве 21 октября подчеркнул, что Америка будет защищать "каждый дюйм" территории НАТО.
Напомним, ранее сообщалось, что США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его общая стоимость 425 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.
Как ранее сообщал Главред, США планируют предоставить Украине несколько пакетов военной помощи. По словам президента Украины Владимира Зеленского, общая сумма пакетов - 500-750 млн долларов.
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