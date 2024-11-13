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Миллиарды долларов на оборону: в США назвали оставшуюся на помощь Украине сумму

Алексей Тесля
13 ноября 2024, 00:45
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США поставили в Украину 83% обещанных боеприпасов со складов США, отметил Патрик Райдер.
Миллиарды долларов на оборону: в США назвали оставшуюся на помощь Украине сумму
В Пентагоне рассказали о военных поставках Украине / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр, Вікіпедія

Важно:

  • На помощь Украине осталось более $9 млрд
  • США поставили в Украину 83% обещанных боеприпасов

В Министерстве обороны США прокомментировали ситуацию вокруг оставшейся суммы, которую планируется использовать для военной помощи Украине в отражении агрессии РФ.

На помощь Украине осталось более $9 млрд, заявил представитель Пентагона генерал-майор Патрик Райдер, сообщает Голос Америки.

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Спикер Пентагона подчеркнул, что США используют все имеющиеся средства для помощи Украине.

Как уточняется, из оставшихся средств:

  • $4,3 млрд утвержденные Конгрессом в апреле;
  • $2,8 млрд стали доступными после пересчетов;
  • $2,2 млрд доступны по программе USAI.

"Мы продолжим оказывать помощь и собираемся использовать имеющиеся средства, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое для сдерживания российской агрессии и борьбы с ней", — заявил представитель Минобороны США

Райдер добавил, что после принятия Конгрессом дополнительного финансирования для Украины в апреле этого года США поставили в Украину 83% обещанных боеприпасов со складов США, 67% обещанных способностей ПВО и 60% огневых возможностей.

Ранее сообщалось о том, что США профинансируют производство украинских дронов на 800 миллионов долларов, рассказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Вместе с тем, глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления в Киеве 21 октября подчеркнул, что Америка будет защищать "каждый дюйм" территории НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Его общая стоимость 425 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны США.

Как ранее сообщал Главред, США планируют предоставить Украине несколько пакетов военной помощи. По словам президента Украины Владимира Зеленского, общая сумма пакетов - 500-750 млн долларов.

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