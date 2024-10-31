8 тысяч солдат КНДР вступят в бой в ближайшие дни: заявление США

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- Россия подготовила для боя 8 тысяч солдат КНДР
- США объявят новые пакеты помощи
Американская разведка подтвердила пребывание по меньшей мере 8 тысяч солдат КНДР в Курской области. Эта группировка вступит в бой в ближайшие дни, цитирует госсекретаря США Блинкена корреспондент Голоса Америки Остап Ярыш.
"Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боях против украинских сил, но ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни".видео дня
Блинкен добавил, что вскоре США объявят о новых пакетах вооружений для Украины.
К слову, накануне постпред Украины в ООН Сергей Кислица, выступая на заседание Совбеза, заявил о планах Москвы сформировать не менее 5 частей или соединений из военнослужащих КНДР. В состав этого контингента, как сообщил Кислица, войдет не менее 500 офицеров армии КНДР, из них три генерала из Генерального штаба армии КНДР.
КНДР против Украины - главное
Как писал Главред, по данным Пентагона, около 10 000 северокорейских солдат прибыли для военных тренировок в восточные регионы России. Некоторых из них уже переместили ближе к границе с Украиной. РФ обеспечивает северокорейских военных своей формой и оружием.
Сейчас Украине известно о том, что в подготовительном лагере находится 3 тысячи корейцев. Пока они еще не были задействованы в бою.
"Еще нет, но они будут. Это вопрос уже в днях, а не в месяцах", - сказал президент 31 октября.
Вместе с тем, в материале Financial Times говорится, военных КНДР тайно привезли гражданскими грузовиками с Дальнего Востока России в Курскую область.
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