8 тысяч солдат КНДР вступят в бой в ближайшие дни: заявление США

Соединенные Штаты пообещали объявить о новых пакетах помощи вскоре.

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США до сих пор не предоставили достойной реакции по переброске войск КНДР / Коллаж: Главред, фото: Главред, www.kcna.kp

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Россия подготовила для боя 8 тысяч солдат КНДР

США объявят новые пакеты помощи

Американская разведка подтвердила пребывание по меньшей мере 8 тысяч солдат КНДР в Курской области. Эта группировка вступит в бой в ближайшие дни, цитирует госсекретаря США Блинкена корреспондент Голоса Америки Остап Ярыш.

"Мы еще не видели, чтобы эти войска участвовали в боях против украинских сил, но ожидаем, что это произойдет в ближайшие дни". видео дня

Блинкен добавил, что вскоре США объявят о новых пакетах вооружений для Украины.

К слову, накануне постпред Украины в ООН Сергей Кислица, выступая на заседание Совбеза, заявил о планах Москвы сформировать не менее 5 частей или соединений из военнослужащих КНДР. В состав этого контингента, как сообщил Кислица, войдет не менее 500 офицеров армии КНДР, из них три генерала из Генерального штаба армии КНДР.

КНДР против Украины - главное

Как писал Главред, по данным Пентагона, около 10 000 северокорейских солдат прибыли для военных тренировок в восточные регионы России. Некоторых из них уже переместили ближе к границе с Украиной. РФ обеспечивает северокорейских военных своей формой и оружием.

Сейчас Украине известно о том, что в подготовительном лагере находится 3 тысячи корейцев. Пока они еще не были задействованы в бою.

"Еще нет, но они будут. Это вопрос уже в днях, а не в месяцах", - сказал президент 31 октября.

Вместе с тем, в материале Financial Times говорится, военных КНДР тайно привезли гражданскими грузовиками с Дальнего Востока России в Курскую область.

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