Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Спасательная операция в Запорожье длится 19 часов: под завалами остаются люди

Марина Фурман
11 декабря 2024, 11:44
244
Руководитель Запорожской ОГА рассказал, что количество погибших от атаки оккупантов возросло до 7 человек.
Удар по Запорожью
Оккупанты нанесли удар по Запорожью / Коллаж: Главред, фото Запорожская ОВА

Основное:

  • Во вторник, 10 декабря, РФ нанесла удар по Запорожью
  • Россияне разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания
  • В результате удара есть погибшие и пострадавшие

В Запорожье увеличилось количество погибших в результате вчерашнего российского удара. По состоянию на 11 декабря уже известно о 6 погибших гражданах, еще 22 - получили ранения. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федорова.

Он отметил, что спасательная операция после вражеского удара по центру Запорожья продолжается 19 часов. Под завалами еще есть люди.

видео дня

По предварительным данным повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания. В ликвидации последствий вражеского удара задействованы более 160 человек и полсотни единиц техники.

Федоров уточнил, что в больницах остается 5 пострадавших от вражеской атаки на Запорожье.

Один из мужчин в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Состояние остальных пациентов врачи оценивают как среднее.

  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины
  • Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря
    Последствия удара РФ по Запорожью 10 декабря Фото: Запорожская ОВА, Национальная полиция Украины

В ГСЧС Запорожья рассказали, что накануне на линию Службы спасения позвонили две женщины, которые в то время находились под завалами. Они описали спасателям место, где именно нужно их искать. После этого их достали из под завалов и госпитализировали.

Известно, что сегодня в Запорожской области объявлен день траура по тем, кто погиб во время ужасной атаки, произошедшей 10.12.2024 года.

"Посреди белого дня, проявив безжалостную ярость, российские агрессоры нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Среди руин оказалась частная клиника, где в тот момент находились врачи и пациенты. Вражеский обстрел унес невинные жизни, оставив горечь и незаживающие раны в сердцах родных и близких.", - говорится в сообщении ГСЧС.

Удар по Запорожью - что известно

Как писал Главред, российские оккупационные войска во вторник, 10 декабря, атаковали город Запорожье. В результате вражеского удара пострадали люди, есть погибшие. Клиника разрушена. Расположенные неподалеку здания повреждены.

Незадолго до удара Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе пуска баллистических ракет в областях, где была воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Запорожью. Он заявил, что такие удары еще раз доказывают необходимость усиления украинской системы ПВО. У мирового сообщества есть достаточно систем, чтобы укрепить Украину.

Читайте также:

Кто такой Иван Федоров

С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья Национальная полиция ракетный удар Иван Федоров
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сколько ВСУ смогут воевать без помощи США: в Минфине назвали сроки

Сколько ВСУ смогут воевать без помощи США: в Минфине назвали сроки

12:11Украина
Трамп сделал заявление о планах по войне России и Украины

Трамп сделал заявление о планах по войне России и Украины

11:49Мир
Спасательная операция в Запорожье длится 19 часов: под завалами остаются люди

Спасательная операция в Запорожье длится 19 часов: под завалами остаются люди

11:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Атака будет серьезной": стала известна новая цель для удара "Орешником" по Украине

"Атака будет серьезной": стала известна новая цель для удара "Орешником" по Украине

Украину атаковал почти 8-балльный шторм: когда утихнет эта магнитная буря

Украину атаковал почти 8-балльный шторм: когда утихнет эта магнитная буря

Цена "полетит" вверх: в Украине подорожает на 25% популярная крупа - эксперт

Цена "полетит" вверх: в Украине подорожает на 25% популярная крупа - эксперт

В Украину идет похолодание: синоптики объявили штормовое предупреждение

В Украину идет похолодание: синоптики объявили штормовое предупреждение

"Ракеты долетят за минуты": для двух регионов участятся тревоги - что известно

"Ракеты долетят за минуты": для двух регионов участятся тревоги - что известно

Последние новости

12:24

"Такое врачи видели только в фильмах": как сейчас себя чувствует Лесик

12:11

Сколько ВСУ смогут воевать без помощи США: в Минфине назвали сроки

12:05

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Драконам - битва, Быкам - обиды

11:49

Трамп сделал заявление о планах по войне России и Украины

11:49

Мобилизация 18-летних: военный высказался о снижении призывного возраста

Путин в Сирии получил удар в спину и потерял силу после бегства Асада - КусаПутин в Сирии получил удар в спину и потерял силу после бегства Асада - Куса
11:44

Спасательная операция в Запорожье длится 19 часов: под завалами остаются людиФото

11:38

Чем отличаются два дерева: надо найти 3 отличия всего за 14 секунд

10:52

В Сирии повстанцы получали военную помощь от Украины: в WP узнали детали

10:51

Трамп в Париже назвал две цели по Украине: СМИ раскрыли подробности

Реклама
10:24

В РФ масштабный пожар: ВСУ поразили нефтебазу врага в Брянской области - Генштаб

10:14

Все не так: 3 знака зодиака, которым трудно угодить

10:03

"Все готово к обстрелу": враг накопил ракеты для удара по Украине

10:02

С сестрой Жанны Фриске случился несчастный случай - что произошло

09:49

Новогодний стол 2025 подорожает: как вырастут цены на продукты к праздникам

09:35

У Байдена готовят болезненный удар по России: в Bloomberg узнали детали

09:26

Гороскоп на завтра 12 декабря: Девам - деньги будут литься рекой, Стрельцам - чудеса

09:14

"Какие отношения сейчас?": известная украинская певица высказалась о Каменнских

09:12

Сколько ракет "Кинжал" производит Россиямнение

08:48

Карта Deep State онлайн за 11 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:43

Женщина купила дом в Италии за 1 евро - как ей это удалось

Реклама
08:23

Перебрасывают штурмовые группы: в ВСУ раскрыли планы РФ по Запорожской области

08:13

Зеленский мог испортить отношения с Байденом из-за мобилизации 18-летних — СМИ

08:10

Может ли Путин повторить политическую судьбу Асада?мнение

08:04

Бейонсе расплакалась, слушая свою дочь: что случилосьВидео

08:00

Заявление Порошенко на весь мир "завершить войну за 24 часа" - популизм, который вредит Украине в мире, - защитник

07:59

"Смысл это скрывать": Стоцкая потрясла похожими на Киркорова детьми и призналась

07:45

Отключение света в Украине — графики на 11 декабря (обновляется)

07:04

По Таганрогу ударили ракетой, по Брянску - дронами: загорелась нефтебаза и авиационный комплексВидео

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти паука

05:00

Какой сегодня праздник 11 декабря 2024 года: кому нельзя расчесывать волосы

04:33

Мощная молитва за здоровье больного: 3 молитвы, которые стоит читать, когда человек болеет

04:00

Украину атаковал почти 8-балльный шторм: когда утихнет эта магнитная буря

03:05

"Он уедет": появился неожиданный прогноз о судьбе сирийского диктатора АсадаВидео

03:01

Как заснуть за 5 минут: психотерапевт поделилась хитрым трюком

02:29

Математическая загадка свела с ума соцсети: нужно найти правильный ответ на уравнение

02:04

Справятся не все: какие слова смогут произнести только украинцы - списокВидео

01:39

Мощная взрывная "бавовна": в Брянске во всю пылает нефтебазаВидео

01:30

Непубличная дочь Николь Кидман и Тома Круза поделилась редким фото

01:01

Кремль готовит россиян к окончанию войны, но есть важный нюанс - Коваленко

01:00

Мало кто из водителей в курсе: эксперты рассказали о "секретном отсеке" в бардачке

Реклама
00:47

"Боже, спасибо!": жена Владимира Остапчука впервые вышла на связь после родов

10 декабря, вторник
23:52

Звезда "Я, Победа и Берлин" рассказал про военные учения и службу на фронте

23:00

Упустите достаток и счастье: что нельзя выносить из дома 11 декабря - приметы

22:46

"Нервное сотрясение": Ольга Сумская рассказала, что вытворила ее родная сестра

22:38

Бригады в 40 тысяч "штыков": Макрон инициирует ввод миротворцев в Украину – СМИ

22:00

"Орешник" в Беларуси и удар РФ по Запорожью: главные новости Украины (дайджест)

21:52

Съела акула: беглеца Александра Волошина "похоронили" в Сети - реакция блогера

21:20

РФ перебрасывает резервы и готовит штурм на юге: полковник назвал направление

21:05

Баба Яга: звезду "Сватов" перестали узнавать поклонники

20:51

Признал маму предательницей: сын Таисии Повалий обратился к певице

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять