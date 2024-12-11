Спасательная операция в Запорожье длится 19 часов: под завалами остаются люди

Руководитель Запорожской ОГА рассказал, что количество погибших от атаки оккупантов возросло до 7 человек.

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Оккупанты нанесли удар по Запорожью / Коллаж: Главред, фото Запорожская ОВА

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Во вторник, 10 декабря, РФ нанесла удар по Запорожью

Россияне разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания

В результате удара есть погибшие и пострадавшие

В Запорожье увеличилось количество погибших в результате вчерашнего российского удара. По состоянию на 11 декабря уже известно о 6 погибших гражданах, еще 22 - получили ранения. Об этом сообщил руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федорова.

Он отметил, что спасательная операция после вражеского удара по центру Запорожья продолжается 19 часов. Под завалами еще есть люди.

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По предварительным данным повреждены 20 жилых домов и три нежилых здания. В ликвидации последствий вражеского удара задействованы более 160 человек и полсотни единиц техники.

Федоров уточнил, что в больницах остается 5 пострадавших от вражеской атаки на Запорожье.

Один из мужчин в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Состояние остальных пациентов врачи оценивают как среднее.

В ГСЧС Запорожья рассказали, что накануне на линию Службы спасения позвонили две женщины, которые в то время находились под завалами. Они описали спасателям место, где именно нужно их искать. После этого их достали из под завалов и госпитализировали.

Известно, что сегодня в Запорожской области объявлен день траура по тем, кто погиб во время ужасной атаки, произошедшей 10.12.2024 года.

"Посреди белого дня, проявив безжалостную ярость, российские агрессоры нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Среди руин оказалась частная клиника, где в тот момент находились врачи и пациенты. Вражеский обстрел унес невинные жизни, оставив горечь и незаживающие раны в сердцах родных и близких.", - говорится в сообщении ГСЧС.

Удар по Запорожью - что известно

Как писал Главред, российские оккупационные войска во вторник, 10 декабря, атаковали город Запорожье. В результате вражеского удара пострадали люди, есть погибшие. Клиника разрушена. Расположенные неподалеку здания повреждены.

Незадолго до удара Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе пуска баллистических ракет в областях, где была воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар по Запорожью. Он заявил, что такие удары еще раз доказывают необходимость усиления украинской системы ПВО. У мирового сообщества есть достаточно систем, чтобы укрепить Украину.

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Кто такой Иван Федоров С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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