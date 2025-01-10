"Сильный удар": новые санкции США затронут поставку нефти РФ в Индию – Reuters

Важно:
- Санкции США повлияют на поставки нефти РФ в Индию
- Ожидается сокращение доходов страны-агрессора РФ
Администрация президента США вводит новые санкции против российских нефтяных танкеров, что может ударить по поставкам нефти РФ в Индию.
О том, что санкции США против российских танкеров повлияют на поставки нефти в Индию рассказали агентству Reuters источники в нефтеперерабатывающей промышленности.
Как указывают сразу три анонимных источника в Индии, нефтепереработчики ожидают серьезных перебоев в связи с вводом новых ограничений, направленных на сокращение доходов страны-агрессора РФ.
Ожидается, что жесткие шаги Вашингтона заставляет Индию искать альтернативные источники сырой нефти с Ближнего Востока и США.
Кроме того, также уточняется, что санкции будут касаться более 180 танкеров, перевозящих российскую нефть, а также российских поставщиков морского страхования, таких как "Ингосстрах" и "Альфастрахование".
Что говорят в Офисе президента
Ранее в пятницу днем, 10 января, глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram анонсировал сильный удар по экономике РФ.
"Будет сильный удар по российской экономике. Ждем там ?", - написал он.
При этом Ермак не привел никаких дополнительных пояснений.
Ранее сообщалось о том, что США готовят санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть. Санкции также будут включать меры против лиц, причастных к некоторым сетям, торгующим нефтью по ценам, превышающим верхний предел.
Напомним, ранее Британия ввела мощные санкции против РФ. В список вошли Воздушно-космические силы страны-агрессора. Также Британия ввела ограничения против пяти российских кораблей.
Как сообщал Главред, оппозиционный журналист, социолог и медиаэксперт Игорь Яковенко считает, что у страны-агрессора России будут возможности для ведения войны против Украины до тех пор, пока нет серьезных санкций в отношении ее газовой и нефтяной отраслей. Но даже санкции не являются значимым фактором.
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Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
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