Мужчина выиграл 500 000 долларов, увидев знак в фильме

Житель штата Мичиган рассказал, что сцена из фильма с его "двойником" вдохновила его на покупку лотерейного билета, который принес ему приз в 500 000 долларов.
26-летний житель округа Генези сказал представителям Мичиганской лотереи, что жизнь подражает искусству, когда он купил скретч-билет Lucky No. 13 в продовольственном магазине E-Z Stop на Северной Сагиноу-стрит во Флинте.
"Я смотрел фильм, и главный герой выиграл крупную сумму по лотерейному билету. Главный герой был моим двойником, так что я воспринял это как знак, чтобы пойти и купить билет", - сказал он.
По словам мужчины, он выцарапал билет, когда позже проводил время с друзьями.
"Когда я увидел, что выиграл 500 000 долларов, я не мог поверить своим глазам! Я хотел убедиться в реальности увиденного, прежде чем поделиться новостью с друзьями, поэтому я пошел в ванную, чтобы еще раз посмотреть на билет. Убедившись в том, что я вижу, я позвонил своей девушке, чтобы сообщить ей радостную новость. Я чувствую себя таким счастливым, что выиграл такую сумму денег", - сказал победитель.
Что такое лотерея?
Лотерея — организованная азартная игра, при которой распределение выгод и убытков зависит от случайного выбора того или иного номера, который обычно указан на лотере́йном биле́те. Часть внесённых игроками средств идёт организаторам лотереи, часть выплачивается государству в виде налогов
По словам победителя, выигранные деньги пойдут на уход за детьми и отпуск.
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