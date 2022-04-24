В Херсоне россияне прицепили к танкам украинские флаги и обстреляли мирные села

Российский танк / ВСУ, pixabay

В Херсонской области на окраине села Грозовое в оккупированной области российские танки с украинскими флагами двинулись в направлении Молодецкого, а затем из них обстреляли дома мирных жителей.

"На окраину поселка Грозовое, в Херсонской области, выехали танки оккупантов с украинскими флагами. Эта демонстрационная колонна двинулась в направлении поселка Молодецкое. Таким образом, враг пытается сымитировать присутствие подразделений Вооруженных Сил Украины на оккупированных им территориях. А потом, из тех же танков, производит обстрел оккупированных населенных пунктов, подавая местному населению фейковую картинку атаки украинскими военными мирных жителей Херсонской области", - сообщает оперативное командование Юг.

В руководстве ОК "Юг" подчеркнули, что подразделения Вооруженных сил Украины не обстреливают гражданское население и жилые здания, за которыми прячутся российские захватчики.

Военные объяснили, что что россияне пытаются проводить психологические операции против населения, чтобы обеспечить поддержку так называемых "референдумов" и попыток аннексировать россиянами временно захваченные территории Украины.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения в течение Пасхальной ночи нанесли 12 поражений по российским войскам. В результате атаки оккупанты потеряли 11 военнослужащих и 3 единицы бронированной техники.

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Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

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