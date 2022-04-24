ВСУ от Харькова до Херсона могут нанести крушащий удар по армии РФ – врага ждет операция "Цитадель"

В ВСУ готовят мобилизованных третьей волны к серьезной военной операции – журналист / УНИАН

События военной операции 1943 года "Цитадель", когда советские войска нанесли фланговый удар в сторону наступающим нацистским подразделениям, могут повториться на войне России против Украины. Сокрушительный выпад могут совершить ВСУ по российским войскам на 700 километровой линии фронта, которая идет от Харькова до Херсона. В украинском Генштабе работают сильные специалисты, а мобилизованных третьей волны готовят к серьезной операции. По итогу в Москве должны понять, что претензии на украинские территории катастрофически опасны как для российских войск, так и для Кремля. Об этом заявил военный журналист Владислав Селезнев.

На YouTube-канале Украина 24 он рассказал о том, что украинские войска могут повторить ход советской армии во время операции "Цитадель" 1943 года. Тогда был нанесен серьезный удар фланговый удар в сторону наступающим нацистским войскам.

Читайте такжеВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – Арестович"Германско-фашистские войска пытались штурмовать хорошо укрепленные боевые позиции советской армии, а в то же время другие подразделения советской армии нанесли фланговый удар в сторону наступающим фашистским войскам. И тем самым создали очень серьезную опасность вообще для всех сил и средств, привлеченных к этой операции на этом участке фронта", - напомнил Селезнев.

По его словам, на повторение событий указывает подготовка мобилизованных третьей волны к активным боевым действиям и использование оружия, которое предоставляет Запад. Россия в такой ситуации может столкнуться с негативными для себя событиями.

"Ребята завершают этап подготовки к участию в активных боевых действиях, есть соответствующие ресурсы, которые мы получаем от наших западных партнеров. Куда именно будет направлена эта мощь высокомотивированных украинских военнослужащих, прошедших соответствующую подготовку – неясно. И, может быть, что русских генералов ожидают очень неприятные сигналы и варианты развития последующих событий", - отметил журналист.

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Как отмечает эксперт, линия столкновения между войсками Украины и армией РФ более 700 километров – фактически от Харькова до Херсона. Где угодно на данном участке украинские силы могут нанести удар по оккупантам.

"Я абсолютно убежден в том, что в украинском Генеральном штабе работают серьезные стратеги, которые уже не раз доказывали свою профессиональность и способность наносить сокрушительные удары по подразделениям российской армии", - указал Селезнев.

Также он добавил, что по итогу должен появиться новый формат отношений с РФ, который будет уроком для Москвы. Каждому последующему российскому вождю нужно будет понимать, чем угрожает России посягательство на территории Украины.

"Чтобы каждый раз, независимо от того, кто будет сидеть в Кремле, российские вожди понимали, что любые посягательства на территориальную целостность нашего государства смертельно опасны и поразительно болезненны для российской армии и российского правительства", - подчеркнул Владислав Селезнев.

Наступление России на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский 18 апреля сделал заявление, что наступление РФ на Донбассе уже началось. Оккупанты разместили в регионе большое количество живой силы и военной техники. Однако украинские войска намерены защищать свою землю.

Спикер Банковой Алексей Арестович назвал главные направления атаки оккупантов РФ на Донбассе. Они попробуют установить контроль над Рубежным, Попасной и Северодонецком. Также захватчики попытаются продвинуться в сторону Славянска и Краматорска на Изюмском направлении. Кроме того, россияне собираются двигаться в сторону Запорожской области и Мариуполя, а также в направлении Херсона.

Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, что Украину ждут несколько тяжелых дней или недель. Итоги боев на Донбассе определят дальнейший ход войны. Враг попытается прорваться в направлении Краматорска и Славянска. Россияне верят в свою способность запустить сценарий блицкрига к 9 мая.

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