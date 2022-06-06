В Херсоне приспешник русских Сальдо побрызгал мечтами о захвате Очакова и Николаева

В Херсоне приспешник русских Сальдо побрызгал мечтами о захвате Очакова / коллаж УНИАН

Назначенные оккупантами "власти" Херсонщины желают захватить город Очаков (Николаевская область) ‒ для того, чтобы получить доступ к акватории Черного моря. Такое сообщение опубликовал на своей странице в мессенджере Telegram пресс-секретарь руководитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В частности, с таким предельно наглым требованием выступил известный коллаборант и приспешник оккупантов Владимир Сальдо. Предатель желает восстановить судоходство в районе портов Херсонской области. Поскольку сейчас Очаков контролируется ВСУ, которые и блокируют выход кораблям из Днепро-Бугского лимана.

Более того, Сальдо говорит, что оккупантам нужно максимально быстро захватывать и Николаев.

"Хотим посоветовать коллаборанту Сальдо начинать думать не о захвате новых городов, а о том, куда бежать из Херсона после деоккупации", – сказал Братчук.

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До того сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне российские агрессоры назначили нового "мэра" и "председателя облгосадминистрации". В оккупированном Херсоне российские захватчики назначили нового мэра и председателя ОГА.

"Городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.

Позднее в Херсоне расстреляли помощника Сальдо - Павла Слободчикова. Он был убит в собственном автомобиле, сообщил журналист Денис Казанский.

"То ли Слободчиков чем-то не угодил своим хозяевам-россиянам. То ли его уничтожило украинское подполье. Пока неизвестно. Но ясно одно - судьба коллаборациониста всегда незавидна", - отметил журналист.

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