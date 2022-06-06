В Херсоне приспешник русских Сальдо побрызгал мечтами о захвате Очакова и Николаева

Сейчас Очаков контролируется ВСУ, которые и блокируют выход кораблям из Днепро-Бугского лимана, что и вызывает бессильную злобу у оккупантов и их приспешников.
Назначенные оккупантами "власти" Херсонщины желают захватить город Очаков (Николаевская область) ‒ для того, чтобы получить доступ к акватории Черного моря. Такое сообщение опубликовал на своей странице в мессенджере Telegram пресс-секретарь руководитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
В частности, с таким предельно наглым требованием выступил известный коллаборант и приспешник оккупантов Владимир Сальдо. Предатель желает восстановить судоходство в районе портов Херсонской области. Поскольку сейчас Очаков контролируется ВСУ, которые и блокируют выход кораблям из Днепро-Бугского лимана.
Более того, Сальдо говорит, что оккупантам нужно максимально быстро захватывать и Николаев.
"Хотим посоветовать коллаборанту Сальдо начинать думать не о захвате новых городов, а о том, куда бежать из Херсона после деоккупации", – сказал Братчук.
Читайте также"Просят Путина вернуться домой": боевики из "ДНР" плачутся из-за мощной атаки ВСУ под Херсоном
До того сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне российские агрессоры назначили нового "мэра" и "председателя облгосадминистрации". В оккупированном Херсоне российские захватчики назначили нового мэра и председателя ОГА.
"Городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.
Позднее в Херсоне расстреляли помощника Сальдо - Павла Слободчикова. Он был убит в собственном автомобиле, сообщил журналист Денис Казанский.
"То ли Слободчиков чем-то не угодил своим хозяевам-россиянам. То ли его уничтожило украинское подполье. Пока неизвестно. Но ясно одно - судьба коллаборациониста всегда незавидна", - отметил журналист.