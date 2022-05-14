Вице-спикер Госдумы РФ приехала в Херсон – хочет помогать колаборантам/ РИА Новости

Вице-спикер Госдумы России Анна Кузнецова приехала в оккупированный российскими захватчиками Херсон.

Она пытается решать какие-то " гуманитарные вопросы" с так называемым "руководством области", которое назначили оккупанты. Об этом сообщают российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Кузнецова встретилась с так называемым "главой военно-гражданской администрации Херсонской области", коллаборантом Владимиром Сальдо, с которым поговорили об "экстренных гуманитарных вопросах" – социальной защите, бесперебойных поставках продуктов, детской медицине и образовании. Кроме этого, она пришла в областной дом малыша и областную детскую больницу.

Напомним, в конце апреля в оккупированном Херсоне российские захватчики назначили нового мэра и председателя ОГА. Так называемым "городским головой" стал Александр Кобец, а "губернатором" – Владимир Сальдо.

Путин может попытаться объявить "ХРН" в Херсонской области

Ранее сообщалось, что на Херсонщине готовится "референдум" об объявлении "ХНР", которую захватчики также могут присоединить к своей стране.

Позже стало известно, что российские оккупанты уже даже начали печатать бюллетени для "референдума".

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